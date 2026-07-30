Ted Lasso, il ritorno è solo l'inizio: Jason Sudeikis ha già deciso il futuro della serie oltre la stagione 4

Pubblicazione: 30 luglio alle 09:30

Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente generoso per gli abbonati ad Apple TV. Dopo il ritorno trionfale di Shrinking a gennaio, For All Mankind a marzo, la seconda stagione di Your Friends & Neighbors con Jon Hamm ad aprile e il debutto della terza stagione di Silo, la piattaforma di Cupertino continua a spingere sull'acceleratore dei suoi titoli di punta. Tra i ritorni più attesi ci sono Slow Horses e Dark Matter, ma nessuno può competere con l'entusiasmo che circonda il comeback di Ted Lasso, la commedia pluripremiata agli Emmy che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Quando la, molti hanno percepito quel finale come un addio definitivo. Le storie dei personaggi principali sembravano aver trovato una conclusione soddisfacente, i fili narrativi erano stati annodati con cura. Eppure, qualcosa è cambiato., creatore e protagonista della serie, ha ammesso pubblicamente di aver realizzato che Ted Lasso gli serviva tanto quanto serviva ai suoi fan. Questa consapevolezza ha innescato la nascita di un nuovo capitolo, ma non quello che ci si potrebbe aspettare.

La quarta stagione non si limiterà a riprendere dove si era interrotto, ma piuttosto che forzare la narrazione sciogliendo nodi già risolti, la serie intraprende un percorso inedito: al centro della scena ci sarà la neonata squadra femminile dell'AFC Richmond. Coach Ted, dopo essersi allontanato per dare priorità alla famiglia e al proprio benessere mentale, si ritroverà ancora una volta in territorio sconosciuto, questa volta alla guida del settore femminile del club.

Hannah Waddingham in Ted Lasso, fonte: Apple

In una recente intervista a The Hollywood Reporter, Sudeikis ha rivelato dettagli che gettano nuova luce sul futuro della serie. Non si tratta di una semplice stagione bonus o di un esperimento isolato: l'attore e produttore ha già pianificato un arco narrativo di tre stagioni incentrato su questi nuovi personaggi. La struttura ricalca l'impianto originale, quello che ha reso Ted Lasso un fenomeno culturale capace di vincere Emmy su Emmy. La scelta di non etichettare questo nuovo corso come spin-off, ma di mantenerlo sotto l'ombrello del brand Ted Lasso, appare deliberata: si tratta di preservare lo spirito e l'identità che hanno reso la serie un punto di riferimento nel panorama delle comedy contemporanee.

, interprete dell'indimenticabilee figura chiave dietro le quinte, ha espresso grande fiducia nel nuovo capitolo. Secondo l'attore britannico, lariuscirebbe a ricatturare gran parte della magia che ha caratterizzato la prima annata, quella più intimista e sorprendente, prima che il successo planetarioin un fenomeno di massa. Un ritorno alle origini, insomma, ma con personaggi e dinamiche completamente nuovi da esplorare.

Sul fronte produttivo, Sudeikis ha anticipato che i primi episodi avranno una durata più contenuta rispetto a quelli della terza stagione, che in alcuni casi avevano superato i 60 minuti. Questa scelta potrebbe rispondere ad alcune delle critiche mosse proprio alla terza annata, accusata da una parte del pubblico di diluire eccessivamente alcune storyline e di perdere il ritmo serrato che aveva contraddistinto le prime due stagioni. Se una narrazione più compatta possa effettivamente risolvere queste criticità rimane da verificare, ma l'intenzione sembra chiara: tornare a una costruzione narrativa più asciutta, dove ogni scena conta e nulla è superfluo.

Ted Lasso, fonte: Apple

La decisione di concentrarsi sulla squadra femminile apre scenari narrativi freschi e attuali, permettendo alla serie di esplorare tematiche legate al calcio femminile, alla parità di genere nello sport e alle sfide specifiche che le atlete affrontano in un mondo ancora largamente dominato dagli uomini. Ted Lasso ha sempre saputo bilanciare leggerezza e profondità, umorismo e riflessione, e questo nuovo contesto offre terreno fertile per continuare quella tradizione.

Resta da capire quale ruolo avranno i personaggi storici della serie. Se Ted sarà ovviamente al centro della scena, il destino di Rebecca Welton, Keeley Jones, Roy Kent e degli altri membri della famiglia Richmond rimane avvolto nel mistero. Sudeikis e il suo team creativo hanno dimostrato in passato di saper gestire cast corali complessi, intrecciando linee narrative multiple senza perdere il focus emotivo. La scommessa ora è replicare quel successo con un gruppo di protagonisti completamente nuovo, pur mantenendo i legami con il mondo che i fan hanno imparato ad amare.

Tre anni possono sembrare un'eternità nel frenetico ecosistema dello streaming, dove le serie vengono cancellate e dimenticate nel giro di pochi mesi. Ma Ted Lasso ha dimostrato di possedere una qualità rara: la capacità di creare connessioni emotive autentiche con il pubblico, di veicolare messaggi positivi senza scadere nel moralismo, di essere gentile senza essere ingenuo. Il ritorno della serie, con un piano triennale già delineato, rappresenta non solo una vittoria per Apple TV, ma anche una dichiarazione di intenti: le storie che contano, quelle che parlano al cuore prima ancora che alla mente, meritano tempo e spazio per svilupparsi pienamente. Come anticipato dal trailer Il calcio d'inizio di questa nuova era è imminente. E stavolta, il campo sarà più grande di prima.