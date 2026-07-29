Ted Lasso 4: Apple annuncia la data di uscita e svela la grande svolta della nuova stagione

Pubblicazione: 29 luglio alle 08:00

Apple TV ha svelato il trailer ufficiale della quarta stagione di Ted Lasso, confermando che il ritorno del coach più ottimista della televisione mondiale avverrà il 5 agosto 2026. E questa volta, l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte a una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre: non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione.

Il cambio di scenario rappresenta una svolta narrativa significativa per una serie che aveva costruito il proprio universo attornoe alla lotta per la promozione nel massimo campionato inglese. Oradovrà confrontarsi con un ambiente nuovo,, dinamiche di gruppo differenti e la sfida di portare il suo approccio filosofico-motivazionale in un contesto ancora più bisognoso di. Insieme atornano i volti familiari che hanno reso Ted Lasso un fenomeno globale:nei panni dinel ruolo dell'iconico Roy Kent,che interpreta

Ma la quarta stagione introduce anche sangue nuovo con l'arrivo di Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely, probabilmente destinati a interpretare calciatrici e membri dello staff della nuova squadra. La decisione di proseguire con una quarta stagione non era scontata. Quando la terza stagione si è conclusa, molti consideravano quella come la fine naturale del percorso narrativo. Brett Goldstein, che oltre a interpretare Roy Kent è anche sceneggiatore della serie, aveva dichiarato al Sunday Times che lo show era stato "pianificato come tre stagioni" e scritto di conseguenza.

Lo stesso Sudeikis, in un'intervista del 2021 a Entertainment Weekly, aveva parlato di una "storia pensata per tre stagioni", aggiungendo con una certa ironia: "Sono contento che siano disposti a pagare per quelle tre stagioni. Per quanto riguarda cosa succederà dopo, chi lo sa? Io non lo so". Eppure l'annuncio del rinnovo per la quarta stagione è arrivato nel marzo 2025, spazzando via le speculazioni sulla conclusione definitiva della serie. Una scelta probabilmente influenzata dai numeri straordinari: Ted Lasso è stato visto per oltre 25 miliardi di minuti complessivi, un dato che conferma come la serie sia diventata uno dei pilastri fondamentali del catalogo Apple TV.

Debuttata nel 2020 in piena pandemia, quando il mondo aveva disperatamente bisogno di ottimismo e gentilezza,ha conquistato pubblico e critica grazie al suo mix insolito di commedia sportiva, umanità profonda e messaggi positivi senza scadere nel moralismo sdolcinato. Il riconoscimento della critica si è tradotto in un bottino impressionante:ha conquistato due statuette consecutive come miglior attore non protagonista in una serie comedy nel 2021 e 2022, stesso risultato ottenuto dacome miglior attore protagonista negli stessi anniha vinto come miglior attrice non protagonista nel 2021, mentresi è aggiudicato l'Emmy come guest star nel 2023.

La prima stagione aveva anche stabilito il record per il maggior numero di candidature per una comedy al debutto con 20 nomination, primato poi superato solo da The Studio nel luglio successivo con 23 candidature. Il passaggio al calcio femminile non è solo una scelta narrativa, ma anche un segnale culturale significativo. In un momento storico in cui lo sport femminile sta finalmente ottenendo la visibilità che merita, con stadi sempre più pieni e copertura mediatica crescente, ambientare Ted Lasso in questo contesto permette alla serie di esplorare tematiche nuove: la disparità di risorse tra sport maschile e femminile, le battaglie per il riconoscimento professionale, le diverse dinamiche di leadership.

Ted Lasso, fonte: Apple

E naturalmente, il coach Ted dovrà adattare il suo metodo a un ambiente dove probabilmente le sue atleti non avranno bisogno di lezioni sul work-life balance quanto piuttosto di qualcuno che creda davvero nelle loro potenzialità. Il trailer rilasciato da Apple TV offre i primi assaggi di questa nuova avventura, mostrando Ted alle prese con volti nuovi, ambienti diversi e probabilmente strutture più modeste rispetto al lusso dell'AFC Richmond. Ma se c'è una cosa che la serie ci ha insegnato nelle prime tre stagioni è che Ted Lasso non ha mai avuto bisogno di grandi mezzi per ottenere grandi risultati: bastano empatia, ascolto, biscotti fatti in casa e una filosofia di vita che mette sempre le persone prima delle tattiche.

L'appuntamento è fissato per il 5 agosto 2026. I fan della serie possono finalmente smettere di chiedersi se Ted sarebbe tornato e iniziare a domandarsi come il suo celebre ottimismo si confronterà con le sfide uniche del calcio femminile di seconda divisione. Una cosa è certa: se qualcuno può trasformare una squadra di calciatrici sottovalutate in un gruppo affiatato capace di sorprendere tutti, quello è proprio Ted Lasso.