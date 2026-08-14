Ted Lasso 4 fa la storia di Apple TV: il ritorno della serie batte ogni record e supera anche Scissione

Pubblicazione: 14 agosto alle 08:00

Il ritorno di Ted Lasso non è stato semplicemente un evento atteso, ma è stato un vero e proprio terremoto mediatico che ha riscritto la storia di Apple TV. La quarta stagione della serie comedy che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo ha debuttato con numeri che definire straordinari sarebbe riduttivo: 296,6 milioni di minuti visionati nel corso di appena due giorni, tra il 4 e il 5 agosto 2026.

Si tratta delper la piattaforma di Cupertino, un risultato che supera non solo le precedenti stagioni della serie con, ma anche titoli considerati fenomeni assoluti come Severance e Pluribus. I dati Nielsen, che certificano questi numeri, raccontano di un pubblico affamato di ritrovare il, quello capace di trasformare una squadra di calcio inglese in una famiglia disfunzionale ma vincente.

Ma c'è di più. Il 5 agosto, Ted Lasso è diventato il programma più visto in streaming negli Stati Uniti, con oltre 200 milioni di minuti consumati in un solo giorno. Un primato che consolida la serie come uno dei prodotti di punta non solo di Apple TV, ma dell'intero panorama dello streaming contemporaneo. Se traduciamo questi numeri nel linguaggio degli streamer, quelli che Netflix ha contribuito a rendere standard dividendo i minuti totali per la durata dell'episodio, otteniamo 7,1 milioni di visualizzazioni stimate per il primo episodio.

#TedLasso received a warm welcome upon its return to @AppleTV earlier this month.



The Season 4 premiere drew 296.6 million viewing minutes in the U.S. across its August 4 and 5 launch window, per Nielsen data provided by Apple on Thursday. On August 5 alone, the season debut was… pic.twitter.com/sBkBzKqvkm — Deadline (@DEADLINE) August 13, 2026

Considerando che l'episodio dura 42 minuti, significa che milioni di persone hanno scelto di dedicare quasi un'ora del proprio tempo a scoprire cosa fosse successo a Ted Lasso tre anni dopo la conclusione della terza stagione. Ed è proprio questo salto temporale il cuore narrativo della nuova stagione, visto che sono passati tre anni e Richmond è cambiata. E Ted Lasso è tornato, ma non per fare ciò che tutti si aspettavano.

Ted Lasso, fonte: Apple TV

La quarta stagione lo vede affrontare quella che la sinossi ufficiale definisce "la sua sfida più grande": allenare una. Il cast vede il ritorno di volti familiari:affiancano nuovamente Sudeikis in questa avventura. Ma la stagione introduce anche nuove stelle:portano sangue fresco in una narrazione che promette di esplorare dinamiche inedite.

Dietro le quinte, la macchina produttiva rimane solida, con Sudeikis che continua a rivestire il ruolo di produttore esecutivo insieme a Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel. Jack Burditt si unisce al team attraverso un nuovo accordo complessivo con Apple TV, mentre Brett Goldstein e Leann Bowen contribuiscono anche come sceneggiatori. Bill Lawrence, Jeff Ingold e Liza Katzer guidano la produzione attraverso la Doozer Productions, in associazione con Warner Bros. Television e Universal Television.

La serie, sviluppata da Sudeikis, Lawrence, Kelly e Hunt sulla base della proprietà intellettuale di NBC Sports, si conferma uno dei progetti più ambiziosi e riusciti nel panorama delle comedy contemporanee, con Ted Lasso che esplora il potere della gentilezza, della resilienza e delle seconde possibilità. Resta da vedere se la quarta stagione riuscirà a mantenere questo slancio nelle settimane successive, o se il picco iniziale rappresenti principalmente l'entusiasmo del ritorno. In attesa di vedere quali saranno i numeri racimolati dai prossimi episodi, Apple pare intenzionata a realizzare anche la quinta stagione di Ted Lasso.