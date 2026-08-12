Ted Lasso 5 si farà? Apple rompe il silenzio sul futuro della serie e riaccende le speranze dei fan

Pubblicazione: 12 agosto alle 10:00

La quarta stagione di Ted Lasso è iniziata appena una settimana fa, ma Apple TV sta già guardando oltre. Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi di Apple e supervisore della piattaforma streaming, ha rilasciato dichiarazioni che lasciano poco spazio ai dubbi sul futuro della serie vincitrice di Emmy: una quinta stagione non solo è possibile, ma sembra praticamente inevitabile. In un'intervista sul red carpet raccolta da ScreenRant, Cue ha risposto con ottimismo alle domande sul proseguimento della serie creata da Jason Sudeikis.

"Lo spero. È certamente abbastanza buona per questo. Penso ci siano tantissime storie ancora da raccontare. Ci saremo, nessuna preoccupazione",, usando un'espressione che nella sua semplicità comunica fiducia totale nel progetto. La serie, conche aveva più volte dichiarato di aver completato, e ilaveva tutte le caratteristiche di una conclusione definitiva, pur lasciando alcuni elementi aperti a future interpretazioni.

Eppure il richiamo di Richmond si è rivelato troppo forte, e la squadra si è riunita per una quarta stagione che porta Ted Lasso in una direzione familiare ma rinnovata. Le parole di Cue si allineano perfettamente con recenti dichiarazioni dello stesso Sudeikis, che ha rivelato l'intenzione di tornare nella writers' room più avanti quest'estate per elaborare le storyline di una possibile quinta stagione. Il co-creatore e protagonista della serie sembra infatti avere in mente una nuova trilogia per questa fase successiva di Ted Lasso, un progetto ambizioso che potrebbe portare la serie fino a una sesta stagione, completando un secondo arco narrativo di tre stagioni.

EXCLUSIVE: Ted Lasso is back for season 4, but co-creator and star #JasonSudeikis is revealing the truth behind a major spinoff rumor:



"[A spinoff] was never the case, but eventually, at some point when the desire to come back was a clearer path for us, it was a no-brainer that… pic.twitter.com/6EcjavwRYs — ScreenRant (@screenrant) August 11, 2026

La struttura della quarta stagione alimenta queste speculazioni, con molti che si chiedono se questo sia l'inizio di una nuova trilogia incentrata sulla squadra di calcio femminile dell'AFC Richmond, un elemento narrativo che aprirebbe territori inesplorati mantenendo lo spirito originale della serie. Finché gli spettatori continueranno a seguire le vicende di Richmond, Sudeikis potrebbe avere l'opportunità di completare questo secondo arco narrativo triennale.

Ted Lasso 4, fonte: Apple

Lehanno seguito l'allenatore americano di football mentre assumeva la guida tecnica di una, inizialmente parte di un piano vendicativo diai danni del suo ex marito. Il piano prevedeva di far fallire la squadra, ma la, portando a risultati eccezionali sul campo e fuori. Ogni stagione ha ricevuto recensioni entusiastiche dalla critica. La seconda stagione ha ottenuto un punteggio quasi perfetto su, mentre la quarta stagione mantiene

Ma Ted Lasso non è solo un successo di critica: la serie ha conquistato numerosi premi prestigiosi nel corso degli anni, tra cui l'Emmy per la miglior serie commedia, il Golden Globe per il miglior attore in una serie commedia o musicale assegnato a Sudeikis, e un Peabody Award. Il cast principale è rimasto fedele al progetto ed accanto a Sudeikis ritroviamo Hannah Waddingham, Juno Temple, Jeremy Swift, Brett Goldstein e Brendan Hunt. La quarta stagione introduce anche nuovi volti: Tanya Reynolds, Abbie Hern, Faye Marsay, Jude Mack, Rex Hayes e Aisling Sharkey si aggiungono al roster di Richmond, promettendo dinamiche inedite e nuove prospettive narrative.

Le recensioni per la quarta stagione sono state finora positive, un segnale importante per le possibilità di rinnovo. E se i numeri di visualizzazione seguiranno l'andamento critico, la speranza di Cue per una quinta stagione diventerà quasi certamente realtà. Apple TV non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo, ma l'ottimismo del vicepresidente e i piani di scrittura già in fase di discussione suggeriscono che sia solo questione di tempo.