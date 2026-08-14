Ted Lasso 4 ha cambiato il figlio di Ted: ecco perché Henry ha un nuovo volto nella serie Apple TV

Pubblicazione: 14 agosto alle 10:00

La quarta stagione di Ted Lasso porta con sé un cambiamento che non passa inosservato agli occhi degli spettatori più fedeli. Henry, il figlio del protagonista interpretato da Jason Sudeikis, ha un volto completamente diverso rispetto alle prime tre stagioni. Il giovane attore Gus Turner, che aveva dato vita al personaggio fino a questo momento, ha ceduto il testimone a Grant Feely. Un passaggio che non rappresenta una semplice sostituzione tecnica, ma si inserisce in una precisa evoluzione narrativa che la serie Apple TV ha scelto di percorrere.

Il recasting diventa particolarmente evidente considerando, non solo fisicamente ma anche come personaggio all'interno della storia. La preadolescenza ha bussato alla porta del personaggio, e con essa è arrivata una nuova consapevolezza,. Proprio questo sport, che nelle prime stagioni era rimasto sullo sfondo della vita di, acquista ora una rilevanza centrale e diventa il motore di scelte narrative che coinvolgono direttamente Ted e il suo futuro.

La decisione di affidare il ruolo a Grant Feely era stata anticipata già nel 2025 da Deadline, che aveva riferito del nuovo casting legato alla crescita anagrafica del personaggio. Ma c'è di più dietro questa scelta. Come emerge fin dal primo episodio della quarta stagione, Henry non è più il bambino che compariva sporadicamente nelle videochiamate con il padre. È diventato un ragazzo di dodici anni con una passione autentica per il calcio, che pratica con impegno costante, anche se paradossalmente non è suo padre a seguirne la preparazione.

Grant Feely ha raccontato in un'intervista rilasciata a People quanto sia stato necessario prepararsi fisicamente per interpretare questo nuovo Henry. "Henry è il figlio dodicenne di Ted che adora giocare a calcio. Questo è tutto quello che posso dire. Ho dovuto allenarmi molto per questo ruolo", ha dichiarato l'attore. Un allenamento che non è stato semplice, considerando che Feely ha ammesso candidamente di non essere un giocatore particolarmente bravo e di aver ricevuto qualche lezione dai suoi fratelli per rendersi più credibile sul campo.

La distanza tra l'attore e il personaggio che interpreta è notevole.ha escluso categoricamente l'ipotesi di, eppure è riuscito a dare vita a un ragazzo che vive questo sport con passione autentica. Questa dicotomia rende ancora più significativo il lavoro svolto per prepararsi al ruolo, un impegno che si traduce in credibilità scenica e che consente allo spettatore di immedesimarsi nella trasformazione di Henry.

Il cambio di attore non è dunque un semplice espediente tecnico legato alla crescita fisica del personaggio. Rappresenta invece una scelta narrativa funzionale a dare a Henry uno spazio più significativo nella quarta stagione. Nelle prime tre stagioni, il figlio di Ted era comparso soltanto in alcune occasioni, spesso attraverso conversazioni via FaceTime che sottolineavano la distanza geografica ed emotiva tra padre e figlio. La nuova stagione ribalta questa dinamica, mettendo immediatamente in evidenza un aspetto cruciale: Ted non sembra intenzionato ad allontanarsi nuovamente da suo figlio né a vivere una nuova separazione.

Ted Lasso, fonte: Apple

La presenza di Henry assume quindi un peso maggiore nelle decisioni che il protagonista deve affrontare. Il calcio diventa un vero e proprio elemento importante per sviluppare il rapporto tra padre e figlio. Il finale del primo episodio rende evidente questa dinamica, ponendo il protagonista davanti a una scelta che coinvolge direttamente la propria famiglia e il proprio futuro professionale. La trasformazione del personaggio richiedeva dunque anche un interprete adeguato alla nuova fase della sua vita, capace di restituire non solo la crescita fisica ma anche quella emotiva e relazionale.

Secondo Deadline, il ritorno di Henry nella storia avrebbe comportato esigenze differenti sul piano della preparazione atletica, un aspetto che ha pesato nella scelta del nuovo interprete. La capacità di Grant Feely di muoversi con naturalezza sul campo da calcio, nonostante non sia un giocatore esperto, diventa quindi un elemento chiave per la riuscita del personaggio e per la credibilità della sua evoluzione.

La quarta stagione di Ted Lasso sembra dunque destinata a esplorare con maggiore profondità il legame tra Ted e Henry, utilizzando il calcio come linguaggio comune e come ponte tra due generazioni. Il cambio di attore non è un dettaglio marginale, ma un tassello fondamentale di questa nuova direzione narrativa, un segnale che la serie vuole raccontare, probabilmente anche nella chiacchierata quinta stagione, non solo l'evoluzione di un allenatore, ma anche quella di un padre che deve imparare a stare vicino a un figlio che cresce.