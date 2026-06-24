Temptation Island 2026, spuntano i dettagli sui cachet di fidanzati e single: quanto guadagnano davvero

Pubblicazione: 24 giugno alle 11:08

L’estate televisiva italiana non sarebbe la stessa senza il racconto iconico di Temptation Island. Il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia è destinato a dominare gli ascolti di Canale 5, catalizzando l'attenzione di milioni di spettatori incollati allo schermo per seguire le intricate dinamiche sentimentali tra gelosie, tradimenti e gli immancabili falò di confronto. Ma oltre al viaggio nei sentimenti dei fidanzati, c'è un aspetto più pragmatico che da sempre incuriosisce il pubblico e il popolo del web: qual è il ritorno economico per chi decide di mettere alla prova la propria storia d'amore davanti alle telecamere? Partecipare al programma della Fascino rappresenta solo una vetrina mediatica o garantisce anche un immediato beneficio finanziario?

Contrariamente a quanto si possa immaginare quando si pensa ai grandi reality show della televisione generalista, dove spesso i concorrenti Vip negozianola filosofia dietro la produzione guidata da Maria De Filippi segue regole ben diverse. Le coppie selezionate per partecipare a Temptation Island sono, nella stragrande maggioranza dei casi, composte da persone comuni, lontane dal mondo dello spettacolo e prive di una presenza strutturata sui social network.

Proprio per questa ragione, l’accordo contrattuale stipulato con la produzione non prevede un vero e proprio "ingaggio da star", quanto piuttosto una forma di indennizzo per le settimane di permanenza all'interno del resort, durante le quali i protagonisti devono necessariamente assentarsi dal proprio posto di lavoro. A questo aspetto si aggiunge la totale copertura delle spese di vitto e alloggio in un resort esclusivo, interamente sostenute dal programma grazie anche ai numerosissimi sponsor che orbitano attorno alla trasmissione.

E allora quanto si guadagna davvero? Secondo le indiscrezioni più accreditate per l'edizione 2026, le cifre riservate alle coppie oscillano tra i 2.000 e i 2.500 euro a persona per l'intera durata delle registrazioni, che si sviluppano nell'arco di circa tre settimane. Questo budget standard può tuttavia subire delle variazioni verso l’alto nel caso in cui una o più coppie includano personaggi con un passato televisivo già avviato, come ex volti di Uomini e Donne, per i quali viene concordato un gettone di presenza superiore. Una dinamica simile si applica anche ai tentatori e alle tentatrici, il cui compenso giornaliero stimato varia tra i 150 e i 200 euro, fortemente legato ai giorni effettivi di permanenza nel villaggio prima di eventuali eliminazioni.

Se le cifre contrattuali immediate appaiono quindi tutto sommato contenute rispetto ad altri format, il reale ritorno economico per i fidanzati e le fidanzate diIl vero moltiplicatore di guadagni si attiva una volta spenti i riflettori della prima serata. L’esposizione mediatica garantita dal programma trasforma quasi istantaneamente i partecipanti in veri e propri influencer.

L'impennata di follower sui profili Instagram e TikTok apre immediatamente le porte a sponsorizzazioni, collaborazioni con brand di moda e cosmesi, serate nei locali e ospitate televisive. Per molti di loro, quei venti giorni passati a osservare i video nel pinnettu diventano il trampolino di lancio definitivo per una nuova e redditizia carriera nel mondo digitale. Tutto è pronto per la nuova stagione del reality dei sentimenti: le anticipazioni della prima puntata sono ricche di colpi di scena.