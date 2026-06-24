Temptation Island, anticipazioni della prima serata: coppie già in crisi, una decisione improvvisa sconvolge il villaggio

Pubblicazione: 24 giugno alle 10:26

Il momento più atteso dell’estate televisiva italiana è finalmente arrivato. Stasera, mercoledì 24 giugno 2026, sbarca in prima serata su Canale 5 la quattordicesima edizione di Temptation Island. Il docu-reality dei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia riapre i battenti nella splendida cornice del Calalandrusa Beach Resort in Calabria. Sette coppie non sposate e senza figli sono pronte a mettere a ferro e fuoco i loro legami, ma le anticipazioni della prima puntata rivelano che per alcuni i nodi verranno al pettine molto prima del previsto.

I primi video spoiler diffusi dai canali ufficiali Mediaset promettono già dinamiche incandescenti. L'atmosfera nel villaggio dei fidanzati e delle fidanzate si è surriscaldata a poche ore dallo sbarco, trasformando il "viaggio nei sentimenti" in un vero e proprio campo minato. L'attesa intorno alla nuova edizione è altissima.con storie molto diverse tra loro, ma accomunate da una crisi che le ha spinte a mettersi in gioco davanti alle telecamere. C'è chi cerca conferme, chi vuole capire se la relazione abbia ancora un futuro e chi, invece, teme che il proprio partner possa nascondere qualcosa.

Secondo le anticipazioni della prima puntata, il clima si farà incandescente già nelle prime ore. Alcuni concorrenti mostreranno infatti un'insofferenza evidente verso la situazione, mentre i primi incontri con tentatori e tentatrici finiranno per alimentare sospetti e tensioni. Un mix esplosivo che porterà rapidamente a confronti accesi e momenti di forte emotività. Uno degli elementi più attesi riguarda i falò di confronto. La nuova stagione sembrerebbe infatti partire con un ritmo decisamente più serrato rispetto al passato.

Protagonisti della puntata Alessandra e Rosario. Entrati nel programma per superare un precedente tradimento di lui, l'equilibrio della coppia sembra destinato a frantumarsi all'istante. Le clip di anteprima mostrano Rosario decisamente a suo agio nel villaggio, intento a stringere una forte complicitàUn atteggiamento che manderà su tutte le furie Alessandra, costretta ad affrontare la realtà nel primo, temutissimo falò delle fidanzate. Ma non sono gli unici a rischiare grosso. Anche la coppia storica di questa edizione,di un rapporto logorato dal tempo. Lei cerca il matrimonio, lui lamenta una monotonia insopportabile: il confronto ravvicinato con i 26 single del villaggio scatenerà reazioni emotive fortissime in entrambi.

Le indiscrezioni parlano anche di richieste improvvise e decisioni che potrebbero arrivare molto prima del previsto. A catturare l'attenzione sarà soprattutto una scelta inaspettata destinata a scuotere il villaggio. Un episodio che potrebbe modificare il percorso di una delle coppie più osservate e che rischia di avere ripercussioni anche sugli altri protagonisti. Al momento i dettagli restano top secret, ma le anticipazioni lasciano intendere che il pubblico assisterà a una situazione fuori dagli schemi tradizionali del reality.

Gli spoiler che circolano in rete parlano chiaro: una delle sette coppie potrebbe aver già richiesto un falò di confronto straordinario a pochissimi giorni dall'ingresso nel resort. I comportamenti spregiudicati di alcuni fidanzati avrebbero spinto le rispettive partner a non voler perdere altro tempo. La nuova stagione del viaggio nei sentimenti è destinata a eguagliare il successo delle precedenti: tra sguardi complici, lacrime nel pinnetto e i primi video compromettenti, la puntata di stasera si preannuncia imperdibile per gli amanti del format. L’appuntamento è fissato per le ore 21:30 su Canale 5, subito dopo Paperissima Sprint.