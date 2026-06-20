Temptation Island, arriva un ex Azzurro: ecco chi è il misterioso calciatore del Napoli che si aggiunge al cast

Pubblicazione: 20 giugno alle 15:00

Il calciomercato estivo riserva sempre colpi di scena, ma quest'anno la sorpresa più grande non arriva dal rettangolo verde, bensì dai palinsesti televisivi. Tra i protagonisti della nuova, attesissima edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 guidato da Filippo Bisciglia, c'è un nome che farà sobbalzare sulla sedia i tifosi del grande calcio. Una notizia che ha subito acceso la curiosità dei tifosi e degli appassionati di gossip sportivo, soprattutto per il legame del giocatore con alcuni dei nomi più importanti della recente storia azzurra.

Il calciatore in questione ha infatti condiviso lo spogliatoio del Napoli in un periodo in cui la squadra partenopea poteva contare su stelle del calibro diUn contesto di alto livello che rende ancora più sorprendente il suo possibile passaggio dal campo da gioco alle dinamiche televisive del reality. Certo negli ultimi anni diversi ex atleti si sono avvicinati al mondo dello spettacolo, ma il caso di un portiere con un passato nel Napoli rappresenta comunque un elemento di forte richiamo mediatico.

Temptation Island, com'è noto, è basato sulla convivenza separata di coppie in crisi e tentatori single, mette alla prova sentimenti e relazioni, trasformando ogni stagione in un concentrato di emozioni e colpi di scena. L’arrivo di un ex professionista del calcio aggiunge ulteriore interesse, soprattutto per chi segue anche le vicende extra campo dei protagonisti dello sport. Il nome che è finito sotto i riflettori è quello di Diamante Crispino, ex portiere cresciuto nel vivaio del Napoli, che in passato ha condiviso lo spogliatoio e gli allenamenti con leggende del calibro di Lorenzo Insigne ed Edinson Cavani.

Origine partenopee, Crispino ha vissuto il sogno di ogni giovane calciatore napoletano. Entrato a far parte del settore giovanile del club azzurro, l'estremo difensore ha scalato le gerarchie fino a respirare l'atmosfera della prima squadra. Durante la stagione 2013/2014, sotto la guida tecnica di Rafa Benitez, il giovane portiere è stato aggregato stabilmente alla rosa principale. Erano gli anni in cui i partenopei facevano tremare l’Europa grazie alle prodezze di "Matador" Cavani, alla classe di Insigne e ai riflessi di Pepe Reina. Un'esperienza formativa straordinaria per Crispino che, pur senza trovare l'esordio ufficiale in Serie A, ha collezionato presenze pesanti tra i professionisti con le maglie di Como, Casertana, Siracusa e Bisceglie, prima di proseguire la carriera nelle categorie dilettantistiche. Ora per l'ex portiere si aprono le porte della tv.

Diamante Crispino affronterà il viaggio nei sentimenti targato Maria De Filippi insieme alla fidanzata Bernadette Cinquegrana. I due formano una delle coppie piùUna relazione solida in apparenza, ma che nasconde le tipiche crepe che spingono i protagonisti a varcare l'ingresso del resort sardo. Secondo le prime indiscrezioni, a far vacillare l'equilibrio sarebbe lo stallo sul futuro: dopo 16 anni insieme, Bernadette vorrebbe sposarsi, mentre Diamante sembra avere dei dubbi.

Il villaggio dei fidanzati, popolato da single pronte a minare le certezze, rappresenterà il definitivo "dentro o fuori". Riuscirà l'ex promessa del Napoli a blindare la propria porta e a difendere l'amore della sua vita, o cederà al pressing delle tentatrici? Il fischio d'inizio è ormai vicinissimo, e il pubblico del web è già pronto a seguire un match estivo che si preannuncia caldissimo.