Temptation Island, chi sono le tentatrici? C’è anche un volto di Ciao Darwin e Scherzi a Parte

Pubblicazione: 25 giugno alle 12:54

Temptation Island è tornato in prima serata su Canale 5, riaccendendo il falò della seduzione, della gelosia e degli scontri amorosi. Il reality si conferma come uno dei format più seguiti e discussi del palinsesto estivo, grazie anche ad un meccanismo consolidato: coppie in crisi, separazione forzata, tentazioni costanti e confronti sempre pronti a esplodere. Ma a fare la differenza, anche quest’anno, è la composizione del “villaggio” e in particolare il gruppo delle tentatrici, vero motore narrativo delle dinamiche sentimentali.

Tentatrici di Temptation Island 2026 - Fonte: Mediaset

Il reality si affida a un cast studiato per generare interazioni, attrazione e conflitto. Tra le protagoniste femminili del gioco delle seduzioni, una figura ha già attirato l’attenzione del pubblico ancor prima della messa in onda. Si tratta di una giovane donna già nota agli spettatori più attenti della televisione generalista, con un passatoUn volto che unisce estetica da concorso di bellezza e una certa familiarità con il piccolo schermo, avendo partecipato comeSi tratta direginetta di bellezza.

Accanto a lei, il gruppo delle tentatrici si presenta come un mosaico costruito tra esperienze diverse e aspirazioni personali. Tra le più giovani c’è Flavia Punzo, 23 anni, originaria di Napoli. Studentessa universitaria, sta completando il proprio percorso di studi con l’obiettivo dichiarato di diventare nutrizionista. Una formazione lontana dal mondo dello spettacolo, che però si intreccia con la nuova esperienza televisiva, trasformandola in un profilo interessante proprio per il contrasto tra vita accademica e esposizione mediatica.

Presenza già più strutturata nel circuito dei concorsi è quella di, che ha partecipato a Miss Italia ed è arrivata fino alla fase di finalista nazionale di Miss Mondo. In passato ha anche avuto una relazione con, ex tentatore del programma, elemento che aggiunge un ulteriore intreccio con l’universo narrativo del reality.

Dal mondo dei social arriva invece Elisa Vaccargiu, content creator attiva sulle piattaforme digitali. Anche la sua vita privata si è incrociata con il format: in passato è stata legata ad Alessio Bruno, a sua volta ex tentatore del programma. Questo dettaglio rafforza sicuramente la sensazione di un ecosistema televisivo sempre più interconnesso tra ex protagonisti e nuovi ingressi. Più legata al mondo della moda è Vittoria Licata, modella che ha preso parte alle selezioni regionali di Miss Italia in Sicilia. Il suo percorso si muove tra passerelle e concorsi di bellezza, ambiti che spesso rappresentano un trampolino di lancio verso la televisione di intrattenimento.

Nel gruppo figura anche Federica Maini, modella, con un profilo più riservato ma perfettamente in linea con le dinamiche estetiche richieste dal format: la sua presenza si inserisce nel solco delle figure che portano nel programma un’immagine costruita nel mondo fashion, senza una forte esposizione precedente sul piccolo schermo. Tra i nomi più strutturati spicca Patrizia Zylka, eletta Miss Lingerie 2025, imprenditrice nel settore della moda e già attiva anche in ambito televisivo. La sua è un' esperienza che unisce immagine pubblica, attività imprenditoriale e dimestichezza con le telecamere, rendendola uno dei profili più completi del gruppo.

Completa il quadro Lucrezia Mori, modella originaria di Roma, che rappresenta uno dei profili più tradizionali del cast: percorso legato alla moda e una presenza costruita principalmente attraverso shooting e attività di passerella. Poi ci sono Sara Lurato, Francesca Curti, Giada, Clarissa e Martina, delle quali al momento sono stati resi noti solo i nomi. E' chiaro che il programma condotto da Filippo Bisciglia, registrato anche quest' anno in Calabria, ama combinare profili con esperienze nel mondo dei concorsi, della moda e dei social, accanto a figure meno esposte mediaticamente. Una formula che consente al reality di mantenere alta l’attenzione sia dentro il villaggio sia fuori dallo schermo, dove ogni dettaglio biografico diventa parte integrante del racconto.