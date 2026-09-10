Temptation Island, Filippo Bisciglia finisce nel mirino dopo il gesto verso Sabrina: il pubblico non ci sta

Pubblicazione: 10 settembre alle 19:02

La prima puntata di Temptation Island e poi… e poi… ha riportato al centro dell’attenzione le coppie protagoniste dell’ultima edizione del programma, ma nelle ore successive alla messa in onda una parte delle polemiche si è spostata direttamente su Filippo Bisciglia. Il conduttore è stato infatti sommerso da commenti sui social da parte di alcuni telespettatori che non hanno apprezzato il suo comportamento durante il confronto tra Sabrina e Giovanni.

L’appuntamento del 7 settembre ha mostrato cosa è accaduto ad alcune coppie nelle settimane successive. Sabrina e Giovanni sono arrivati davanti a Bisciglia ancora separati, ma il loro faccia a faccia ha riservato una sorpresa destinata a cambiare almeno in parte la percezione del pubblico. Durante l’edizione estiva, infatti,era stata una delle protagoniste più criticate, soprattutto dopo aver ammesso il tradimento nei confronti di Giovanni.

Ma nel nuovo confronto, però, la donna ha tirato fuori alcune conversazioni che, secondo quanto raccontato nel programma, dimostrerebbero che anche Giovanni avrebbe scritto a un’altra ragazza mentre i due stavano ancora insieme. La situazione si è rapidamente scaldata. Giovanni ha reagito con grande nervosismo alle chat mostrate dall’ex compagna e a quel punto è intervenuto direttamente Bisciglia, invitandolo a calmarsi. Il conduttore ha poi mostrato vicinanza a Sabrina anche al termine del confronto, abbracciandola.

Ed è proprio questo comportamento ad aver diviso il pubblico. Sotto uno degli ultimi post Instagram di Filippo Bisciglia sono infatti comparsi numerosi messaggi di telespettatori convinti che il conduttore abbia preso troppo apertamente le parti di Sabrina. Tra i commenti riportati da Adnkronos c’è chi, pur dichiarandosi suo estimatore, gli chiede di non difendere più concorrenti come Sabrina e Soraya e chi ironicamente lo invita ad andare in ferie.

Non è nemmeno la prima volta che durante questa edizione. Il nome che ritorna maggiormente nei commenti è infatti quello di. Durante il confronto contrasmesso alla fine di luglio, il conduttore era intervenuto mentre la discussione diventava particolarmente accesa, prendendo posizione a favore della ragazza. Anche in quell’occasione una parte del pubblico, soprattutto alla luce di quanto mostrato durante il percorso della coppia nel programma.

Ora la scena con Sabrina ha riaperto praticamente la stessa discussione: fino a che punto Filippo Bisciglia dovrebbe limitarsi a guidare i confronti e quando, invece, può intervenire se ritiene che la situazione stia andando oltre? È una domanda che accompagna Temptation Island ormai da tempo, anche perché il ruolo di Bisciglia è molto diverso da quello di un semplice presentatore. Dal 2014 è lui a seguire il viaggio nei sentimenti delle coppie, a mostrare i filmati nei pinnettu e soprattutto a gestire falò di confronto che spesso diventano particolarmente tesi. Witty TV continua infatti a presentarlo come il narratore delle vicende sentimentali del programma.

Nel caso di Sabrina e Giovanni, però, il cambio di prospettiva è stato particolarmente evidente. Se durante l’estate una parte consistente delle critiche si era concentrata su di lei, le chat mostrate nello speciale hanno spostato l’attenzione anche sul comportamento di Giovanni. Lo stesso confronto è stato uno dei momenti centrali della prima puntata di Temptation Island e poi… e poi…, insieme agli aggiornamenti su Sara e Gabriele, Bernadette e Diamante e Francesca e Danilo.

Il risultato è che, questa volta, nel mirino è finito anche chi normalmente prova a tenere insieme tutti i pezzi della storia. E a giudicare dai commenti comparsi sotto i suoi post, una parte del pubblicomaggiore neutralità nei prossimi confronti. La discussione potrebbe peraltro non essere finita qui.tornerà infatti lunedì 14 settembre in prima serata sucon il secondo appuntamento, già annunciato dai canali ufficiali del programma.

E proprio Soraya, tirata nuovamente in ballo da molti utenti nelle critiche rivolte al conduttore, potrebbe riportare la questione al centro dell’attenzione. Perché dopo una stagione in cui sono state soprattutto le coppie a dividersi davanti a Filippo Bisciglia, adesso sembra essere il pubblico a dividersi su di lui.