Temptation Island, Filippo Bisciglia finisce nel mirino dopo il gesto verso Sabrina: il pubblico non ci sta
Filippo Bisciglia finisce nel mirino del pubblico dopo Temptation Island e poi… e poi…: il gesto verso Sabrina divide i telespettatori.
La prima puntata di Temptation Island e poi… e poi… ha riportato al centro dell’attenzione le coppie protagoniste dell’ultima edizione del programma, ma nelle ore successive alla messa in onda una parte delle polemiche si è spostata direttamente su Filippo Bisciglia. Il conduttore è stato infatti sommerso da commenti sui social da parte di alcuni telespettatori che non hanno apprezzato il suo comportamento durante il confronto tra Sabrina e Giovanni.
Ma nel nuovo confronto, però, la donna ha tirato fuori alcune conversazioni che, secondo quanto raccontato nel programma, dimostrerebbero che anche Giovanni avrebbe scritto a un’altra ragazza mentre i due stavano ancora insieme. La situazione si è rapidamente scaldata. Giovanni ha reagito con grande nervosismo alle chat mostrate dall’ex compagna e a quel punto è intervenuto direttamente Bisciglia, invitandolo a calmarsi. Il conduttore ha poi mostrato vicinanza a Sabrina anche al termine del confronto, abbracciandola.
Ed è proprio questo comportamento ad aver diviso il pubblico. Sotto uno degli ultimi post Instagram di Filippo Bisciglia sono infatti comparsi numerosi messaggi di telespettatori convinti che il conduttore abbia preso troppo apertamente le parti di Sabrina. Tra i commenti riportati da Adnkronos c’è chi, pur dichiarandosi suo estimatore, gli chiede di non difendere più concorrenti come Sabrina e Soraya e chi ironicamente lo invita ad andare in ferie.
Ora la scena con Sabrina ha riaperto praticamente la stessa discussione: fino a che punto Filippo Bisciglia dovrebbe limitarsi a guidare i confronti e quando, invece, può intervenire se ritiene che la situazione stia andando oltre? È una domanda che accompagna Temptation Island ormai da tempo, anche perché il ruolo di Bisciglia è molto diverso da quello di un semplice presentatore. Dal 2014 è lui a seguire il viaggio nei sentimenti delle coppie, a mostrare i filmati nei pinnettu e soprattutto a gestire falò di confronto che spesso diventano particolarmente tesi. Witty TV continua infatti a presentarlo come il narratore delle vicende sentimentali del programma.
Nel caso di Sabrina e Giovanni, però, il cambio di prospettiva è stato particolarmente evidente. Se durante l’estate una parte consistente delle critiche si era concentrata su di lei, le chat mostrate nello speciale hanno spostato l’attenzione anche sul comportamento di Giovanni. Lo stesso confronto è stato uno dei momenti centrali della prima puntata di Temptation Island e poi… e poi…, insieme agli aggiornamenti su Sara e Gabriele, Bernadette e Diamante e Francesca e Danilo.
E proprio Soraya, tirata nuovamente in ballo da molti utenti nelle critiche rivolte al conduttore, potrebbe riportare la questione al centro dell’attenzione. Perché dopo una stagione in cui sono state soprattutto le coppie a dividersi davanti a Filippo Bisciglia, adesso sembra essere il pubblico a dividersi su di lui.