Temptation Island, Mennoia sul caso Sara e Gabriele: "Se avessimo saputo non sarebbero entrati"

Pubblicazione: 17 luglio alle 10:39

Il caso che ha coinvolto Sara e Gabriele continua a far discutere il pubblico di Temptation Island. Dopo giorni di polemiche e indiscrezioni legate al video privato attribuito alla coppia, arriva la presa di posizione di una delle figure chiave del programma. L'autrice Raffaella Mennoia ha infatti deciso di chiarire pubblicamente quale sarebbe stata la scelta della produzione se la vicenda fosse emersa prima dell'inizio delle registrazioni. Le sue parole sono destinate ad alimentare ulteriormente il dibattito attorno a una delle storie più commentate dell'edizione.

Il caso del video, esploso parallelamente alla messa in onda del reality, aveva già generato numerose reazioni sui social, con molti telespettatori che si erano chiesti se la produzione fosse già a conoscenza della situazione. Secondo quanto dichiarato dall'autrice, la risposta è netta.Una frase che sintetizza la posizione della redazione e che punta a sgomberare il campo da qualsiasi dubbio. Ha poi aggiunto: "Quel video è una bravata di due giovani ragazzi, che hanno fatto una stupidaggine. Li avremmo esclusi solo per tutelarli: da questa polemicae mi spiace“.

La produzione, infatti, sostiene di non essere stata informata dell'esistenza del materiale prima della partecipazione della coppia al programma. La vicenda ha inevitabilmente acceso il confronto anche sul processo di selezione dei protagonisti del reality. Temptation Island basa gran parte della propria credibilità sull'autenticità delle relazioni raccontate e sulla spontaneità delle dinamiche che si sviluppano durante il percorso nei villaggi. Proprio per questo motivo, qualsiasi elemento esterno che possa alterare la percezione del pubblico viene considerato con estrema attenzione. Il percorso di Sara e Gabriele all'interno del programma è stato tra i più intensi dell'edizione.

Bufera su Sara e Gabriele ex volti di Temptation Island 2026- foto Mediaset

La loro relazione ha mostrato fin dalle prime puntate fragilità profonde, culminate in un acceso falò di confronto che ha visto la coppia prendere strade diverse dopo un confronto particolarmente emotivo. Parallelamente, però, il clamore mediatico legato al video ha finito per monopolizzare gran parte dell'attenzione del pubblico, oscurando in parte quanto accaduto nel reality. Le dichiarazioni dell'autrice sembrano quindi voler ristabilire una linea precisa: la trasmissione non avrebbe mai scelto di inserire nel cast una coppia coinvolta in una vicenda così delicata se ne fosse stata preventivamente a conoscenza.

Un messaggio che punta a difendere il lavoro della redazione e a ribadire i criteri adottati nella selezione dei partecipanti. Nel frattempo, il dibattito sui social network continua a dividere gli spettatori.e chi, invece, continua a chiedere maggiore trasparenza sull'intera vicenda. Di certo, il caso di Sara e Gabriele è destinato a rimanere uno degli episodi più discussi di questa edizione di Temptation Island, confermando ancora una volta la capacità del programma di catalizzare l'attenzione ben oltre la messa in onda televisiva.