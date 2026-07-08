Temptation Island stasera 8 luglio: Sara accetta il falò? Soraya gela Cristian, tutte le anticipazioni

Pubblicazione: 08 luglio alle 09:43

Il viaggio nei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia entra nel vivo. Stasera, mercoledì 8 luglio 2026, in prima serata su Canale 5 (e in streaming su Mediaset Infinity), va in onda la terza e attesissima puntata di Temptation Island. Le dinamiche all'interno dei villaggi sono ormai compromesse e il livello di tensione è pronto a superare i limiti, tra colpi di scena e decisioni drastiche che cambieranno per sempre il destino delle coppie. Nel nuovo appuntamento il pubblico assisterà a momenti particolarmente intensi. Alcuni protagonisti dovranno fare i conti con immagini difficili da accettare, mentre altri saranno chiamati a capire se la fiducia nei confronti del partner sia ormai definitivamente compromessa.

Le anticipazioni parlano di falò di confronto molto attesi, richieste improvvise e nuovi dubbi che rischiano di stravolgere gli equilibri costruiti fino a ora. Il momento più atteso della serata riprende esattamente da dove ci eravamo lasciati la scorsa settimana. Dopo aver perso il controllo davanti ai video della fidanzata ed essere letteralmente scappato in spiaggia per raggiungere il villaggio delle fidanzate,

Mentre lui attende davanti al fuoco, il dubbio logora il pubblico: Sara accetterà l'invito o deciderà di prolungare la sua permanenza nel resort? Per la coppia è arrivato il momento della verità definitiva. Le anticipazioni rivelano che le cattive notizie non riguarderanno solo il falò principale. Per Cristian è in arrivo una doccia fredda che rischia di segnare un punto di non ritorno. Nei video mostrati nel pinnettu, la fidanzata Soraya confesserà apertamente i suoi dubbi sul loro rapporto con una frase shock: “Non so se sono innamorata, a questo punto non penso di esserlo”.

Non va meglio a Giovanni, costretto a fare i conti con immagini sempre più intime tra la sua fidanzata Sabrina e uno dei single del villaggio. L'intesa tra i due cresce giorno dopo giorno, spingendo Giovanni verso una crisi profonda. La distanza tra Rosario e Alessandra diventa un abisso. Dopo la richiesta di falò anticipato avanzata da lei nella scorsa puntata, Rosario ha scelto di non presentarsi. Il ragazzo continua infatti a preferire la vicinanza della single Giada (vecchia conoscenza e ironicamente ex migliore amica proprio di Alessandra).