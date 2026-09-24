Tensione tra Elettra Lamborghini e Malgioglio a Tale e Quale Show 2026: cos'è successo tra i due

Pubblicazione: 24 settembre alle 10:57

La nuova stagione di Tale e Quale Show riparte con una certezza: Cristiano Malgioglio continua a essere il protagonista indiscusso dei siparietti al tavolo dei giudici. Carlo Conti ha rivoluzionato la giuria, sostituendo Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi con Alessandro Siani e Fabio Fazio, ma il copione resta simile. O almeno, così sembrava. Perché se Siani e Fazio hanno subito ingaggiato il paroliere siciliano con battute sul suo look e sui suoi racconti inverosimili con le star internazionali, c'è un membro della giuria che ha mantenuto un profilo decisamente più distaccato: Elettra Lamborghini.





A Tale e Quale show :

Ecco la giuria con Elettra Lamborghini Fabio Fazio Alessandro Siani,e con la partecipazione straordinaria del grande puffo.. Cristiano Malgioglio. pic.twitter.com/mozNNNYiBe — Antonio (@Antonio98854326) September 23, 2026

. Nei giorni precedenti alla prima puntata. Il paroliere non aveva usato mezzi termini: "Non sa cantare e non sa ballare, mi chiedo come possa giudicare gli altri", aveva dichiarato senza troppi giri di parole parlando della cantante bolognese.che non era passata inosservata., dal canto suo,durante la conferenza stampa di presentazione del programma, essendo impegnata in Giappone. Main studio. Invece, il confronto tanto atteso praticamente non c'è stato.Chi ha seguito la puntata con attenzione avrà notato un dettaglio significativo nella disposizione al tavolo dei giudici. Lo scorso anno, quando la giuria era composta da Malgioglio, Panariello e Marcuzzi, i tre membri fissi sedevano vicini, mentre l'ospite a rotazione occupava l'estrema destra del tavolo. Quest'anno la configurazione è cambiata radicalmente:, con Fabio Fazio e Alessandro Siani posizionati tra lei e Malgioglio.

Coincidenza o strategia studiata a tavolino? Di certo questo dettaglio scenico ha contribuito a una serata in cui i due protagonisti dell'attesa polemica hanno avuto pochissimi scambi diretti. La distanza fisica ha amplificato quella verbale, creando un clima di fredda cortesia che chi conosce la personalità esuberante di entrambi ha trovato quasi surreale.



