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Tensione tra Elettra Lamborghini e Malgioglio a Tale e Quale Show 2026: cos'è successo tra i due

Gelo tra Elettra Lamborghini e Malgioglio a Tale e Quale Show: distanza fisica e silenzi dopo le polemiche. Scopri cosa è successo davvero in diretta.

di Andrea Palazzolo
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La nuova stagione di Tale e Quale Show riparte con una certezza: Cristiano Malgioglio continua a essere il protagonista indiscusso dei siparietti al tavolo dei giudici. Carlo Conti ha rivoluzionato la giuria, sostituendo Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi con Alessandro Siani e Fabio Fazio, ma il copione resta simile. O almeno, così sembrava. Perché se Siani e Fazio hanno subito ingaggiato il paroliere siciliano con battute sul suo look e sui suoi racconti inverosimili con le star internazionali, c'è un membro della giuria che ha mantenuto un profilo decisamente più distaccato: Elettra Lamborghini.

L'attesa per il primo incontro televisivo tra Malgioglio ed Elettra era altissima. Nei giorni precedenti alla prima puntata erano già emerse evidenti frizioni. Il paroliere non aveva usato mezzi termini: "Non sa cantare e non sa ballare, mi chiedo come possa giudicare gli altri", aveva dichiarato senza troppi giri di parole parlando della cantante bolognese. Una frecciata velenosa che non era passata inosservata. Elettra, dal canto suo, non aveva potuto replicare direttamente durante la conferenza stampa di presentazione del programma, essendo impegnata in Giappone. Ma tutti si aspettavano scintille al primo faccia a faccia in studio. Invece, il confronto tanto atteso praticamente non c'è stato.

Chi ha seguito la puntata con attenzione avrà notato un dettaglio significativo nella disposizione al tavolo dei giudici. Lo scorso anno, quando la giuria era composta da Malgioglio, Panariello e Marcuzzi, i tre membri fissi sedevano vicini, mentre l'ospite a rotazione occupava l'estrema destra del tavolo. Quest'anno la configurazione è cambiata radicalmente: Elettra Lamborghini siede proprio in quella posizione laterale, con Fabio Fazio e Alessandro Siani posizionati tra lei e Malgioglio.

Coincidenza o strategia studiata a tavolino? Di certo questo dettaglio scenico ha contribuito a una serata in cui i due protagonisti dell'attesa polemica hanno avuto pochissimi scambi diretti. La distanza fisica ha amplificato quella verbale, creando un clima di fredda cortesia che chi conosce la personalità esuberante di entrambi ha trovato quasi surreale.

Elettra è apparsa insolitamente sulle sue rispetto alla frizzantezza che il pubblico è abituato a vederle sprizzare. Non che sia rimasta completamente in silenzio: le sue battute in pieno stile Lamborghini non sono mancate, come quando ha chiesto a Elisabetta Corvaglia del reggiseno e del tanga o quando ha definito la Morise "la quota pippa". Ma rispetto agli altri giudici, ha vissuto una serata più separata, quasi in una bolla parallela. I silenzi, a volte, parlano più forte delle parole. E in questo caso il non detto ha dominato la scena molto più di qualsiasi battibecco avrebbe potuto fare. Il pubblico social non ha mancato di notarlo, alimentando speculazioni e commenti sulla tensione palpabile tra i due giudici.

Una cosa è certa: la nuova giuria di Tale e Quale Show ha già regalato uno dei suoi primi momenti memorabili, oltre al nuovo cast. Non per quello che è stato detto, ma per tutto ciò che è rimasto sospeso nell'aria dello studio. E quando due personalità così dirompenti come Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio scelgono il silenzio invece dello scontro, forse il messaggio è ancora più chiaro.

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