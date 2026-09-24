Tensione tra Elettra Lamborghini e Malgioglio a Tale e Quale Show 2026: cos'è successo tra i due
Gelo tra Elettra Lamborghini e Malgioglio a Tale e Quale Show: distanza fisica e silenzi dopo le polemiche. Scopri cosa è successo davvero in diretta.
La nuova stagione di Tale e Quale Show riparte con una certezza: Cristiano Malgioglio continua a essere il protagonista indiscusso dei siparietti al tavolo dei giudici. Carlo Conti ha rivoluzionato la giuria, sostituendo Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi con Alessandro Siani e Fabio Fazio, ma il copione resta simile. O almeno, così sembrava. Perché se Siani e Fazio hanno subito ingaggiato il paroliere siciliano con battute sul suo look e sui suoi racconti inverosimili con le star internazionali, c'è un membro della giuria che ha mantenuto un profilo decisamente più distaccato: Elettra Lamborghini.
Chi ha seguito la puntata con attenzione avrà notato un dettaglio significativo nella disposizione al tavolo dei giudici. Lo scorso anno, quando la giuria era composta da Malgioglio, Panariello e Marcuzzi, i tre membri fissi sedevano vicini, mentre l'ospite a rotazione occupava l'estrema destra del tavolo. Quest'anno la configurazione è cambiata radicalmente: Elettra Lamborghini siede proprio in quella posizione laterale, con Fabio Fazio e Alessandro Siani posizionati tra lei e Malgioglio.
Coincidenza o strategia studiata a tavolino? Di certo questo dettaglio scenico ha contribuito a una serata in cui i due protagonisti dell'attesa polemica hanno avuto pochissimi scambi diretti. La distanza fisica ha amplificato quella verbale, creando un clima di fredda cortesia che chi conosce la personalità esuberante di entrambi ha trovato quasi surreale.
Una cosa è certa: la nuova giuria di Tale e Quale Show ha già regalato uno dei suoi primi momenti memorabili, oltre al nuovo cast. Non per quello che è stato detto, ma per tutto ciò che è rimasto sospeso nell'aria dello studio. E quando due personalità così dirompenti come Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio scelgono il silenzio invece dello scontro, forse il messaggio è ancora più chiaro.