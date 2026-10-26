Teo Teocoli, il racconto inaspettato dopo il malore: "Stai malissimo", il pubblico si alza in piedi da Fazio

Pubblicazione: 26 ottobre alle 09:56

Teo Teocoli è tornato in televisione dopo un periodo difficile, raccontando per la prima volta il malore che lo ha colpito durante l’estate. Ospite di Che tempo che fa domenica 25 ottobre, il comico ha ripercorso quei mesi con la sua consueta ironia, senza nascondere la paura provata. Il pubblico ha notato subito il suo aspetto più fragile e i movimenti rallentati, ma dalle sue parole è arrivata anche una notizia rassicurante, le sue condizioni sono in miglioramento. Tra ricordi, battute e momenti di commozione, l’incontro con Fabio Fazio si è trasformato in un omaggio alla loro lunga amicizia.

Il ritorno di Teo Teocoli a #CTCF ❤️ https://t.co/CU0b2uzCMh — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 25, 2026

Il racconto di Teocoli è partito da un dettaglio che restituisce la misura delle difficoltà attraversate,. Non ha potuto uscire né godersi il mare, una situazione insolita per chi trascorre del tempo sull’isola. Il comico, 81 anni, non ha fornito particolari clinici sulla malattia, ma ha descritto apertamente la paura che lo ha accompagnato: "Ho pensato di morire". A rendere il racconto meno drammatico è stato il suo modo di alternare ricordi seri e battute, senza rinunciare a quella comicità che da sempre caratterizza le sue apparizioni pubbliche. Al termine del periodo più difficile,

Tra gli episodi raccontati in studio, uno riguarda il colloquio con un medico. Teocoli ha ricordato di avergli chiesto se stesse male, ricevendo una risposta decisamente più allarmante di quella che sperava, il dottore gli avrebbe detto che le sue condizioni erano molto serie. Il comico ha ricostruito lo scambio con i tempi di una gag, trasformando un momento di evidente preoccupazione in una scena capace di strappare una risata al pubblico. Ha poi rievocato alcuni particolari legati ai momenti precedenti a un’operazione, tra cui la presenza di un’infermiera, una pomata bianca e un sottilissimo filo di ferro. Nel suo racconto, dopo essere stato accompagnato in giardino e aver perso conoscenza o essersi addormentato, si sarebbe risvegliato pochi minuti dopo in seguito a un episodio improvviso che ha descritto come un’esplosione: "Mi sono guardato in giro e non c’erano più le piante". Ha aggiunto che prima dell’intervento lo avrebbero fatto ballare per circa mezz’ora.

La conversazione ha lasciato spazio anche alla carriera di Teocoli e al legame professionale e umano con Fabio Fazio. Nel salutarlo, il conduttore ha ricordato con emozione le risate più belle vissute insieme, sottolineando la capacità del comico di inventare personaggi e situazioni anche al di fuori di un copione prestabilito. Dagli anni del cabaret milanese alla popolarità raggiunta con Mai dire gol, Teocoli ha costruito uno stile riconoscibile grazie a maschere come Felice Caccamo, all’imitazione di Cesare Maldini e alle parodie di Adriano Celentano. La sua forza è sempre stata l’improvvisazione, la capacità di sorprendere colleghi e spettatori con trovate impreviste. Il ricordo di Fazio ha riportato al centro non soltanto l’artista, ma anche la persona con cui ha condiviso tanti momenti significativi della propria vita professionale.

“Sono in via di guarigione” - Teo ❤️ #CTCF https://t.co/mVRQrzRQqb — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 25, 2026