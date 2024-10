Terrifier 3, il regista preannuncia l'arrivo dell'edizione estesa: "Ma non sono così propenso"

Pubblicazione: 23 ottobre alle 12:00

Il regista Damien Leone ha parlato con Entertainment Weekly del successo di Terrifier 3 e di come questo non sia necessariamente legato a soddisfare i desideri dei fan.

Leone, rispondendo ad una domanda su una possibile versione estesa del film, ha da una parte confermato che è nei piani, ma che sicuramente non sarà quello che i fan si aspettano e che potrebbe deludere il pubblico.

Un sacco di fan si aspettano che la versione estesa abbia scene che loro pensano manchino nel film o che vorrebbero vedere. Ma il fatto é che le scene che vorrebbero vedere noi non le abbiamo girate. Si aspettano magari “scene mancanti” come Sienna che va da Terrifier a recuperare la spada o scoprire cosa è successo a Jonathan.

In Italia,Terrifier 3 sarà proposto in anteprima nazionale il 31 ottobre in occasione di Halloween, mentre sarà poi disponibile in tutte le sale a partire dal 7 novembr. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.