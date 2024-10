Terrifier 3: il solo limite che il regista Damien Leone non ha voluto superare

Pubblicazione: 22 ottobre alle 13:40

Spoiler Alert

Nonostante abbia detto di non avere rimpianti sulla violenza mostrata in Terrifier 3, Damien Leone ha ammesso però che c'è soltanto un limite che non vuole superare con i film della saga: mostrare il protagonista che uccide dei bambini.

Cerco sempre di superare nuovi limiti, di spingermi oltre, magari superandoli leggermente. Ma cerco assolutamente di non cadere in un livello estremo di gratuito. C'è una scena all'inizio [di Terrifier 3] in cui Art uccide un bambino fuori campo ed è una cosa che si sente solamente. Avrei potuto mostrare quella scena e il modo magnifico in cui l'abbiamo realizzata, ma non lo avrei mai fatto, perché per me sarebbe stata completamente a sproposito e avrei finito per alienare la maggior parte del pubblico. Cercare di scioccare il pubblico così tanto sarebbe una mossa da disperati. Penso che il mio compito, da artista, sia cercare di camminare su quella linea in modi interessanti e più responsabili.

Stando al regista, un film può essere efficace anche senza mostrare violenza troppo gratuita:

Fonte / Collider

In Italia,sarà proposto in anteprima nazionale il 31 ottobre in occasione di Halloween, mentre sarà poi disponibile in tutte le sale a partire dal 7 novembr. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.