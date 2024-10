Terrifier 3 ha superato il limite con alcune scene cruente? Damien Leone non ha rimpianti: "La storia deve essere fedele al protagonista"

Pubblicazione: 16 ottobre alle 10:58

Terrifier 3 ha fatto il debutto lo scorso weekend negli Stati Uniti con incassi da capogiro (qui tutti i dettagli). Fin dalle prime proiezioni, molti spettatori hanno avuto forti reazioni, in particolare per le cruenti scene con al centro dei bambini, tanto da domandarsi se i realizzatori si siano spinti un po' troppo oltre.

A volte mi capita di provare questa sensazione con Art [protagonista della saga]. Quando mi capita di arrivare a una scena o a un argomento tabù, mi chiedo: "Forse questo è un po' troppo, farà spaventare la gente". E lui dice: “Io lo farei”. E io rispondo: “Hai ragione, lo faresti. E devo metterlo nel film”. Ma il regista conosce i suoi limiti e ammette che spesso deve ricordare a se stesso di non spingersi troppo oltre. Questa diventa una sfida davvero elettrizzante: "Posso dilettarmi con questi argomenti tabù e fare in modo che il pubblico continui a guardare? Vedremo".

In un'intervista con Total Film , il regista Damien Leone ha sottolineato di non avere nessun rimpianto per quanto mostrato: "Tutto quello che scrivo deve essere fedele al personaggio e organico [alla storia]". Ha poi fatto un paragone con quanto accadeva a Robert E. Howard, autore di Conan il Barbaro, che, percependo la presenza incombente del personaggio su di lui, era spinto a scrivere tutte le barbarie, per quanto raccapriccianti, che quest'ultimo avrebbe realmente compiuto, come l'uccisione di bambini. Ecco le sue parole:

Penso che l'importante sia che in questi film non ci siano i tipici omicidi horror nei vicoli, con dei bambini protagonisti, e che me ne stia lì a dare loro fuoco. Avrei problemi a girare scene simili. Sul set, mi scusavo continuamente con l'attrice bambina [presente in una scena finale]. Pensavo di averla segnata mentalmente. "Mio Dio, mi dispiace tanto". Pensavo di averla fatta piangere e lei mi ha detto: "No, sto benissimo". E io: "Sei stata brava, sei un'attrice fantastica, mi hai fatto ricredere".

Su questo fronte, David Howard Thornton, interprete di Art, aveva invece qualche preoccupazione all'inizio delle riprese. “Ho un passato da insegnante e quindi amo i bambini. Ma allo stesso tempo, questi sono film horror”. L'attore fa notare infatti che gli horror incentrati sui clown hanno sempre incluso i bambini, come l'adattamento di IT del 1990 con Tim Curry. “Questa era l'intera premessa di Pennywise. Uccide i bambini, li mangia. È come se fosse un certo tropo [del genere]”. Poi aggiunge:

In Italia, Terrifier 3 sarà proposto in anteprima nazionale il 31 ottobre in occasione di Halloween, mentre sarà poi disponibile in tutte le sale a partire dal 7 novembre grazie a Midnight Factory. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.