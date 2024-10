Weekend storico per Terrifier 3, crollo epocale per Joker 2: gli incassi negli USA

Pubblicazione: 13 ottobre alle 17:55

C'è un nuovo clown in città: come previsto è Terrifier 3 a vincere il weekend negli Stati Uniti, registrando un risultato storico e nel contempo travolgendo Joker: Folie à Deux. Il film di Damien Leone ha concluso il suo weekend d'esordio con ben 18,3 milioni di dollari, una cifra sorprendente se si pensa che è stata raccolta in soli 2,514 cinema, con una media di quasi settemila dollari per sala. Terrifier, lo ricordiamo, è una produzione completamente indipendente che non può contare sull'appoggio economico e promozionale di una grande major hollywoodiana: costato complessivamente 5 milioni di dollari (incluso il marketing, guidato principalmente dal passaparola e dalla fama raggiunta dal franchise tra i fan dell'horror), il film è riuscito in un solo weekend a battere l'intero incasso globale a fine corsa del secondo episodio (15.7 milioni di dollari).

Accolto con un punteggio CinemaScore B, nei prossimi giornipotrebbe addirittura ampliare il numero di copie in cui è distribuito, approfittando dell'avvicinarsi di Halloween. Sarà interessante seguire il suo andamento al box-office per capire la reale portata di questo fenomeno, passato da essere un indie slasher a un film decisamente mainstream (nonostante sia vietatissimo ai minori).

Seconda posizione per Il robot selvaggio, che ottiene un risultato molto buono al suo terzo weekend (nonostante ciò, la Universal lo distribuirà in digitale tra pochi giorni negli USA): 13.4 milioni di dollari per il film DreamWorks, che sale a 83 milioni di dollari negli USA e 150 in tutto il mondo.

Crolla al terzo posto, con 7 milioni di dollari in tre giorni, ovvero -81.3% rispetto al già disastroso esordio. Si tratta del peggior secondo weekend (escludendo la pandemia) per un film DC dai tempi di Catwoman vent'anni fa. Nessun cinecomic aveva mai perso più dell'80% nel suo secondo weekend (The Marvels perse il 78%, Morbius il 73.8%, The Flash il 72.5%). È un risultato epocale in negativo: complessivamente il film ha incassato 51,6 milioni di dollari, a questo punto difficilmente supererà i 60 a fine corsa. In tutto il mondo ne ha raccolti finora 165 milioni.

Al quarto posto troviamo Beetlejuice Beetlejuice, che incassa 7 milioni di dollari e sale a 275 milioni di dollari (412 milioni in tutto il mondo). Quinta posizione per Piece by Piece, film d'animazione Lego firmato Focus Features e costato poco più di 16 milioni di dollari che in tre giorni ha raccolto 3,8 milioni di dollari. Anche al sesto posto troviamo l'animazione: Transformers One tiene bene e incassa 3.6 milioni di dollari salendo a 52,8 milioni complessivi e 111 in tutto il mondo.

Settima posizione per Saturday Night, che non decolla al suo primo weekend in ampia distribuzione: il film Sony incassa 3.4 milioni di dollari, con una media di poco meno di 1500 dollari per sala e un totale di 4.2 milioni di dollari.

Ottava posizione per My Hero Academia the Movie: You're Next, che debutta con 3 milioni di dollari, mentre al nono posto troviamo la riedizione di Nightmare Before Christmas, con 2.3 milioni di dollari. Infine, chiude la top-ten The Apprentice, che non sfonda e incassa solo 1.6 milioni di dollari. Il film di Ali Abbasi non ha trovato un pubblico: era difficile che chi ha in odio Donald Trump volesse vedere una satira su di lui proprio sotto elezioni.

Incassi USA weekend 11-13 ottobre 2024