Joker 2: l'interprete di un personaggio chiave comprende le reazioni polarizzate, ma loda il regista: "Ha avuto le p*lle, scelta audace"

Pubblicazione: 11 ottobre alle 13:21

Spoiler Alert

In un'intervista con TMZ, Connor Storrie, attore che interpreta il detenuto dell'Arkham Asylum che gioca un ruolo fondamentale nel finale di Joker 2 (Joker: Folie à Deux) ha commentato quanto accade nell'ultima scena del film e le reazioni, molto contrastanti, dei fan. Non proseguite la lettura se non lo avete ancora visto e non volete incappare in SPOILER.

Mi è sembrato molto chiaro che questo è il film di Joaquin, che segue la storia di Arthur, perciò ho capito che il mio ruolo era un altro. Non è come dire: "È lì che sto andando, ecco chi sono". È una parte della storia di Arthur più che una base per qualcos'altro che viene dopo, questo è molto chiaro.

Nel finale, il suo personaggio pugnala a morte Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) e poi usa la lama per incidere un sorriso sulle sue guance. Un gesto che pare suggerire che sia lui il Joker delle storie di Batman, ispirato da Arthur ( qui la spiegazione del regista ). Storrie non pensa però che la conclusione lasci aperta qualche porta a una storia con il suo personaggio protagonista:

L'attore poi dichiara di comprendere il fatto che il pubblico sia rimasto spiazzato da quanto visto, pur sottolineando il coraggio del regista:

Ha suscitato reazioni polarizzate prima ancora che uscisse, che credo sia una cosa buona. Quando è stato annunciato che si trattava di un musical, la gente ha subito pensato: "Cosa?". Lo pensavo anch'io. Cosa significa o come potrebbe apparire? Soprattutto perché il primo film era così crudo e sporco. Ha suscitato polemiche prima ancora di essere visto. Le reazioni hanno senso, non posso parlare a nome di altri come Todd [Phillips, regista] ma anche loro sapevano che sarebbe andata così. Non si fa una scelta così importante senza sapere che la gente potrebbe non condividerla. Preferisco che qualcosa sia polarizzante piuttosto che noioso o candido. Lodo Todd Phillips per aver avuto le p*lle di fare una scelta così audace, soprattutto sapendo che ci sono fanatici che seguono Joker e che il primo film è stato lodato. Non mi scandalizza che la gente sia favorevole o contraria a ciò che accade in questo film.

Joker: Folie à Deux è ora nelle sale. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.