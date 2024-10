Joker 2: ecco le scene che mancano all'appello, svelato il finale alternativo?

Pubblicazione: 07 ottobre alle 13:18

Anche Joker 2, intitolato Folie à Deux, non è sfuggito alla sala montaggio, a giudicare dalle scene apparse nei materiali promozionali e poi tagliate.

Come vedremo, a farne le spese è stata soprattutto il personaggio di Lady Gaga, che avrebbe dovuto essere protagonista di molte più sequenze.

Dopo l'esplosione nel terzo atto, a quanto pare avrebbe dovuto esserci una sequenza onirica in cui Arthur immagina il suo finale felice, con lui e Lee Quinzel (visibilmente incinta) che ballano sulle gradinate del tribunale dopo un immaginario annuncio della sua innocenza da parte del giudice.

La sequenza è stata citata anche dal direttore della fotografia, che si è detto dispiaciuto per la sua assenza, pur ammettendo che il taglio di scene come questa "fa parte del gioco".

Nonostante sia stata tagliata, la scena è apparsa in tutti i materiali promozionali e addirittura sul poster IMAX, anche se in questo caso i due personaggi sono stati posizionati su un'altra scalinata, quella dell'iconico ballo del primo film, apparsa anche nel sequel.

Le origini di Harley Quinn

Dopo che la vediamo puntarsi una pistola alla tempia, Lee Quinzel appare completamente trasformata nell'ultimo atto del film. Un'inquadratura con lei in ascensore, speculare a un'inquadratura precedente, è stata rimossa dal film. La sequenza, stando ad alcune voci, avrebbe dovuto mostrare il personaggio che uccide Sophie, interpretata da Zazie Beetz, dopo la sua testimonianza in tribunale contro Arthur Fleck.

Il finale alternativo?

Un altro numero musicale, con Lee Quinzel che canta "The World is a Stage" come abbiamo visto in una serie di video trapelati dal set l'anno scorso, è stato completamente tagliato dal finale. Nel montaggio definitivo vediamo i due personaggi che parlano sull'iconica scalinata e si dicono addio, ma nei piani iniziali Lady Gaga avrebbe dovuto scatenarsi con una esibizione che si sarebbe conclusa con l'arresto di Arthur (a quanto pare, organizzato proprio da lei).

Stando ad alcune indiscrezioni pubblicate su Reddit e poi rimosse, infatti, il film avrebbe dovuto mostrare in maniera più evidente come ci fosse proprio Lee Quinzel dietro alcuni degli eventi del film, tra cui l'esplosione, l'arresto e, addirittura, l'omicidio finale.

Ecco un video integrale:

Alcuni scatti:

E anche un video più nello specifico del momento in questione (il tweet fa menzione di 'tre finali', ma ad oggi non ci sono notizie che verificano la dichiarazione).

Altre scene tagliate

A seguire, altre inquadrature tagliate, tra cui un momento, fuori dal tribunale, in cui Lady Gaga bacia una donna.

Joker 2 è ora nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.