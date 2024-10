Joker 2: il regista spiega perché ha tagliato una scena con Lady Gaga che baciava una donna

Redattore per badtaste.

Abbiamo già visto, poco fa, quali lo scene che mancano all'appello e tagliate da Joker 2, il film di Todd Phillips ora nelle sale italiane.

Adesso il regista ha spiegato alla stampa perché ha tagliato un momento, fuori dal tribunale, in cui Lady Gaga bacia una donna. Il momento aveva fatto parlare molto di sé, quando era approdato in rete l'anno scorso attraverso le foto dei paparazzi, ma alla fine nel film non ve n'è traccia:

Era una scena di dialogo, ma all'improvviso mi sono reso conto che volevo una sequenza muta, ricca di atmosfera e musica. Quella scena avrebbe avuto senso solo con dei dialoghi. Insomma, la donna le diceva una cosa, poi Gaga si è fermata e ha improvvisato quel momento, che però ha ostacolato la sequenza in generale.

