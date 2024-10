Terrifier 4 concluderà la saga di Art the Clown? Damien Leone non sa "quanti altri film" realizzerà

Pubblicazione: 15 ottobre alle 11:00

Terrifier 3 ha realizzato un debutto da record al box-office statunitense (qui tutti i dettagli) e dunque le domande sul futuro della saga horror si fanno sempre più insistenti. Lo scorso settembre, durante un Q&A al Fantastic Fest di Austin, il regista Damien Leone aveva confermato che "ci sarà" un Terrifier 4, per poi spiegare a Variety, prima dell'uscita del terzo film:

Sarà sicuramente una resa dei conti epica, una chiusura epica della saga di Art the Clown. L'idea che sto accarezzando nella mia testa sarebbe probabilmente per certi versi la più sperimentale, quindi non posso scendere troppo dei dettagli. Nel prossimo accadranno cose davvero folli.

Al momento non c'è una risposta definitiva su quanti altri film farò prima di concludere la saga di Terrifier. Personalmente, non riesco a immaginare più di uno o due film, ma solo il tempo ce lo dirà. Per ora, tutto ciò che posso dire con certezza è che so come finirà e sarà epico.

Il riscontro al botteghino del nuovo capitolo, superiore alle più rosee aspettative, potrebbe però far cambiare i piani. Nella giornata di ieri, sempre a Variety , Leone ha infatti dichiarato:

In Italia, Terrifier 3 sarà proposto in anteprima nazionale il 31 ottobre in occasione di Halloween, mentre sarà poi disponibile in tutte le sale a partire dal 7 novembre grazie a Midnight Factory. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.