Tg La7, chi prenderà il posto di Mentana? oltre a Di Bella spunta anche un nome inatteso

Pubblicazione: 26 ottobre alle 10:20

L’addio di Enrico Mentana potrebbe segnare una svolta per il Tg La7, dopo sedici anni sotto la sua direzione. Il giornalista ha annunciato la fine della sua esperienza alla guida della testata a partire dal 24 dicembre, aprendo la partita per la successione. Tra i candidati più accreditati figura Antonio Di Bella, ma nelle ultime ore è emersa anche l’ipotesi Giovanni Floris. La scelta arriverà in una fase delicata per l’informazione televisiva, con le elezioni del 2027 all’orizzonte. Intanto, restano da chiarire sia il futuro della redazione sia i prossimi progetti professionali di Mentana.

Ex direttore di Rai 3, Tg3 e RaiNews, ha alle spalle una lunga carriera giornalistica, che comprende anche esperienze da corrispondente Rai a New York e Parigi.grazie alle partecipazioni a programmi come DiMartedì, L’aria che tira e Tagadà. La sua esperienza nella gestione delle redazioni potrebbe rappresentare un vantaggio in vista di un anno politicamente impegnativo, nel quale il telegiornale dovrà garantire una copertura costante degli avvenimenti nazionali.

Giovanni Floris è l’alternativa che potrebbe cambiare gli scenari. Arrivato a La7 nel 2014 dopo l’esperienza su Rai 3, è diventato uno dei volti di punta della rete con DiMartedì, programma consolidato nell’approfondimento politico. La sua autorevolezza e la conoscenza degli equilibri dell’emittente lo rendono un nome significativo nella discussione sulla successione. Sul tavolo ci sono anche soluzioni interne: Alessandra Sardoni, Paolo Celata e Francesca Fanuele hanno maturato esperienza nella redazione, mentre Gaia Tortora, già vicedirettrice, potrebbe essere presa in considerazione per un passaggio di responsabilità. La scelta dipenderà anche dalla volontà di garantire continuità oppure introdurre una nuova impostazione.

Il futuro di Mentana resta un’incognita, tra gli scenari circolati c’è un progetto del gruppo Gedi per la creazione di un canale all-news con un telegiornale diretto dal giornalista. Si è parlato anche di un possibile ritorno a Mediaset, a quasi vent’anni dalla sua uscita, e di un approdo in Rai. Non è escluso che le trattative con La7 possano portare a un accordo diverso dall’addio, magari con un ruolo alternativo. Le critiche espresse da Mentana sulla linea editoriale della rete hanno alimentato i dubbi sulla possibilità di una riconferma, senza chiarire definitivamente le sue intenzioni.

Novembre 2004, Tg5. Enrico Mentana annuncia l'addio al Tg5, dopo quasi 13 anni di direzione. "I vertici di Mediaset hanno deciso di cambiare. E' nel loro diritto, ma è altrettanto ovvio il mio dispiacere. Nulla è per sempre. Solo i pazzi ritengono di essere indispensabili". https://t.co/4pTPq6WXQg — Massimo Falcioni (@falcions85) October 25, 2026