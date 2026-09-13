The 50, svelati i primi 30 concorrenti della seconda stagione: da Oriana Marzoli a Dayane Mello, che cast!
Emergono i primi concorrenti di The 50 2: da Oriana Marzoli a Dayane Mello, ecco chi dovrebbe entrare nel castello di Prime Video.
Il cast della seconda stagione di The 50 comincia finalmente a prendere forma e, a giudicare dai primi nomi emersi dalle registrazioni, Prime Video sembra intenzionata ad alzare ulteriormente il livello dello scontro. Nel castello del Leone dovrebbero infatti ritrovarsi alcuni dei personaggi più riconoscibili degli ultimi anni di reality italiani, insieme a vecchie conoscenze di Uomini e Donne, Temptation Island e volti diventati celebri sui social.
Un meccanismo che nella prima stagione ha accompagnato la corsa verso la vittoria di Matteo Diamante e che tornerà anche nella seconda edizione. Prime Video, almeno per il momento, non ha ancora diffuso ufficialmente l'elenco dei nuovi concorrenti. Le registrazioni sono però già entrate nel vivo e nelle ultime ore sono cominciati a trapelare numerosi nomi. Tra quelli più importanti c'è sicuramente Oriana Marzoli. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, diventata negli anni uno dei volti più riconoscibili dei reality tra Italia e Spagna, era stata accostata a The 50 già da tempo e sarebbe effettivamente entrata nel castello.
Con lei dovrebbe esserci anche Aida Nizar, altra protagonista televisiva nota per il carattere tutt'altro che tranquillo. E proprio l'incontro tra le due avrebbe già prodotto una delle prime situazioni esplosive della nuova stagione. Secondo le anticipazioni circolate durante le registrazioni, Aida sarebbe infatti arrivata quasi alle mani con Oriana Marzoli e Sonia Lorenzini durante una delle prove. Si tratta naturalmente di indiscrezioni che potranno essere verificate soltanto quando gli episodi arriveranno su Prime Video, ma sono sufficienti a far capire quale potrebbe essere il clima della nuova edizione.
Tra i nomi più curiosi c'è quello di José Carlos Montoya, diventato un fenomeno internazionale grazie alla sua partecipazione a La Isla de las Tentaciones, la versione spagnola di Temptation Island. Le immagini della sua disperata corsa sulla spiaggia dopo aver assistito alle immagini della compagna erano diventate uno dei meme televisivi più virali degli ultimi anni. Spazio anche a personaggi provenienti da Uomini e Donne e dagli altri programmi sentimentali. Tra i concorrenti indicati dalle anticipazioni ci sarebbero l'ex tronista Eugenio Colombo, Daniele Tosto di Ex on the Beach Italia e Simone Margagliotti, visto a Temptation Island.
Comunque è bene precisare che la lista continua ad allungarsi, con le indiscrezioni più recenti che parlano ormai di circa 40 concorrenti individuati sui 50 complessivi previsti dal format, segno che durante le registrazioni il cast sta diventando sempre più difficile da mantenere segreto. E non sarebbero mancate neppure le prime uscite di scena, poiché Jessica Morlacchi avrebbe deciso di ritirarsi prima che l'esperienza entrasse realmente nel vivo, mentre Stefania Orlando sarebbe stata tra le prime eliminate. Proprio Orlando, secondo quanto riportato nelle ultime ore, avrebbe pubblicato sui social una foto dal treno accompagnata da un eloquente “si torna a casa”.