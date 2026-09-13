The 50, svelati i primi 30 concorrenti della seconda stagione: da Oriana Marzoli a Dayane Mello, che cast!

Pubblicazione: 13 settembre alle 19:42

Il cast della seconda stagione di The 50 comincia finalmente a prendere forma e, a giudicare dai primi nomi emersi dalle registrazioni, Prime Video sembra intenzionata ad alzare ulteriormente il livello dello scontro. Nel castello del Leone dovrebbero infatti ritrovarsi alcuni dei personaggi più riconoscibili degli ultimi anni di reality italiani, insieme a vecchie conoscenze di Uomini e Donne, Temptation Island e volti diventati celebri sui social.

ha già confermato ufficialmente il ritorno del programma prodotto da Banijay Italia per, mantenendo invariata la formula che ha caratterizzato la prima edizione:, influencer e personaggi televisivi rinchiusi in un castello medievale e chiamati ad affrontare prove fisiche e mentali sotto lo sguardo del misterioso Leone. La particolarità di The 50 resta anche il suo montepremi. A vincerlo non è direttamente il concorrente, ma uno spettatore che ha deciso di puntare proprio su di lui.

Un meccanismo che nella prima stagione ha accompagnato la corsa verso la vittoria di Matteo Diamante e che tornerà anche nella seconda edizione. Prime Video, almeno per il momento, non ha ancora diffuso ufficialmente l'elenco dei nuovi concorrenti. Le registrazioni sono però già entrate nel vivo e nelle ultime ore sono cominciati a trapelare numerosi nomi. Tra quelli più importanti c'è sicuramente Oriana Marzoli. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, diventata negli anni uno dei volti più riconoscibili dei reality tra Italia e Spagna, era stata accostata a The 50 già da tempo e sarebbe effettivamente entrata nel castello.

The 50, fonte: Prime Video

Con lei dovrebbe esserci anche Aida Nizar, altra protagonista televisiva nota per il carattere tutt'altro che tranquillo. E proprio l'incontro tra le due avrebbe già prodotto una delle prime situazioni esplosive della nuova stagione. Secondo le anticipazioni circolate durante le registrazioni, Aida sarebbe infatti arrivata quasi alle mani con Oriana Marzoli e Sonia Lorenzini durante una delle prove. Si tratta naturalmente di indiscrezioni che potranno essere verificate soltanto quando gli episodi arriveranno su Prime Video, ma sono sufficienti a far capire quale potrebbe essere il clima della nuova edizione.

Tra i 30 nomi emersi figurano anche. Un gruppo nel quale non mancano personaggi che hanno già condiviso altri reality e che potrebbero quindi portarsi nel castello rapporti, amicizie e vecchie tensioni.continua inevitabilmente a essere uno dei principali bacini ai quali il programma sembra aver attinto. Nel cast vengono infatti indicati anche, oltre a. Manon sembra intenzionato a pescare soltanto dalla televisione italiana.

Tra i nomi più curiosi c'è quello di José Carlos Montoya, diventato un fenomeno internazionale grazie alla sua partecipazione a La Isla de las Tentaciones, la versione spagnola di Temptation Island. Le immagini della sua disperata corsa sulla spiaggia dopo aver assistito alle immagini della compagna erano diventate uno dei meme televisivi più virali degli ultimi anni. Spazio anche a personaggi provenienti da Uomini e Donne e dagli altri programmi sentimentali. Tra i concorrenti indicati dalle anticipazioni ci sarebbero l'ex tronista Eugenio Colombo, Daniele Tosto di Ex on the Beach Italia e Simone Margagliotti, visto a Temptation Island.

The 50, fonte: Prime Video

Comunque è bene precisare che la lista continua ad allungarsi, con le indiscrezioni più recenti che parlano ormai di circa 40 concorrenti individuati sui 50 complessivi previsti dal format, segno che durante le registrazioni il cast sta diventando sempre più difficile da mantenere segreto. E non sarebbero mancate neppure le prime uscite di scena, poiché Jessica Morlacchi avrebbe deciso di ritirarsi prima che l'esperienza entrasse realmente nel vivo, mentre Stefania Orlando sarebbe stata tra le prime eliminate. Proprio Orlando, secondo quanto riportato nelle ultime ore, avrebbe pubblicato sui social una foto dal treno accompagnata da un eloquente “si torna a casa”.