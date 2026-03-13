Cos'è The 50? Tutto quel che devi sapere sul reality di Prime Video in cui sono gli spettatori a vincere 50 mila euro

Pubblicazione: 13 marzo alle 19:46

La primavera 2026 porta su Prime Video una rivoluzione nel panorama dei reality italiani. The 50 non è il solsolito show dove un concorrente trionfa sugli altri e si porta a casa il bottino. Qui il gioco si ribalta completamente: a vincere fino a 50.000 euro in buoni acquisto sarà uno spettatore da casa, scelto tra chi avrà puntato sul vincitore finale. Per la prima volta in assoluto su una piattaforma streaming, il pubblico diventa protagonista attivo, non semplice osservatore.



Il format, adattamento italiano del francese Les cinquante già prodotto in vari paesi europei, è stato realizzato da Banijay Italia per Amazon MGM Studios. Si tratta di un game show originale in dieci episodi che promette di scardinare le regole del genere, trasformando l'esperienza passiva del binge-watching in un'interazione diretta e potenzialmente redditizia.



L'ambientazione è quella di un castello medievale spettacolare, con una grande Arena al centro dove si consumano le sfide. Cinquanta celebrity, influencer e volti noti della televisione italiana si affrontano in prove fisiche e mentali, sotto lo sguardo ironico e pungente di un misterioso padrone di casa mascherato da Leone. Attorno a lui gravitano altri personaggi enigmatici travestiti da Cani, Volpi e Conigli, che compongono un entourage surreale e teatrale.





Il cast è probabilmente il più ricco mai visto in un reality italiano. Ci sono Helena Prestes e Shaila Gatta, reduci dall'ultima edizione del Grande Fratello, Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, ex fidanzati molto seguiti sui social, e poi Federico Fashion Style, Antonella Mosetti, Valerio Scanu, Antonella Elia, Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Non manca la quota Temptation Island con Alessia Pascarella, Tony Renda e Jenny Guardiano, volti ormai familiari al pubblico dei reality sentimentali.



La lista completa comprende anche Floriana Secondi, Edoardo Tavassi, Francesca Cipriani, Mila Suarez, Paola Caruso, Clizia De Rossi, Lucrezia Borlini, Nozzolino, Eva Giusti, Simone Dell'Agnello, La Giss, Maika Randazzo, Matteo Diamante, Khady Gueye, Paolo Noise, Giancarlo Danto, Claudia Dorelfi, Il Defe, Giorgio Ramondetta, Giulia Scarano, Twins Porta, Federico Fusca, LaCindina, Lucky John, Aurora Baruto, Gianmarco Zagato, Nicole Pallado, Giulia Sara Salemi, Valerio Mazzei, Sespo, Il Musazzi, Panda Boi, Jhonatan Mujica, Merisiel Irum, Alex Caniggia, Giorgia Yin e Max Felicitas.



Le dinamiche di gioco sono quelle tipiche dei reality competitivi: tensione, strategie, alleanze che si formano e si sfaldano, scontri e provocazioni. Ma anche divertimento, relazioni, amicizie. Chi vince le singole prove guadagna il potere di mandare a rischio eliminazione i perdenti, sempre sotto il commento sarcastico del Leone che non risparmia battute taglienti su ogni mossa dei concorrenti.

Poster di The 50, fonte: Prime Video





La vera innovazione sta nel meccanismo di partecipazione del pubblico. Durante la visione degli episodi, sullo schermo comparirà un QR-code che gli spettatori potranno scansionare con il proprio smartphone. Attraverso questo sistema, chiunque guardi lo show potrà votare il proprio concorrente preferito, puntando su chi ritiene possa arrivare fino alla fine.



Le votazioni resteranno aperte fino al giorno prima del rilascio degli ultimi tre episodi, momento in cui verrà rivelato chi trionferà nello show. A quel punto, tra tutti gli spettatori che avranno puntato sul vincitore, verrà estratto a sorte, alla presenza di un notaio, il fortunato che si aggiudicherà il montepremi accumulato dal cast durante le prove. Si parla di un valore fino a 50.000 euro in buoni acquisto.

La data di uscita precisa non è ancora stata comunicata ufficialmente da Prime Video, ma l'annuncio parla genericamente di primavera 2026, il che fa supporre un debutto tra aprile e giugno. L'attesa è alimentata dalla novità assoluta del format per il mercato italiano dello streaming e dalla promessa di un'esperienza che supera i confini del semplice intrattenimento televisivo.