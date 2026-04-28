The Boys 5: quel dettaglio cruciale nel quarto episodio che suggerisce il possibile plot twist del finale

Pubblicazione: 28 aprile alle 11:00

ATTENZIONE! Questo articolo contiene spoiler sulla quinta stagione di The Boys. Se non hai ancora visto gli episodi, non proseguire nella lettura.

The Boys - Prime Video

Siamo arrivati alla quarta puntata della quinta e ultima stagione di The Boys, e. Per cinque anni abbiamo seguito Billy Butcher nella sua crociata personale contro Patriota, convinti che l'inevitabile conclusione sarebbe stata uno scontro finale tra i due, con. Eppure, l'episodio "King of Hell" potrebbe aver appena rivelato che questo non accadrà mai.La scena in questione è un capolavoro di tensione psicologica., dove entrambi erano alla ricerca delle ultime scorte di V-One. Soldier Boy ha rinchiuso il suo nemico in questa prigione a prova di super, lasciandolo sofferente e vulnerabile. Per la prima volta nella serie,. Lo deride, lo tormenta, gli promette che tornerà con il virus per super e lo guarderà morire lentamente. È il momento che Butcher sognava dall'episodio pilota:. Certo, poi la situazione si capovolge quando Patriota capisce che Butcher non ha più il virus, ma il danno psicologico è fatto. Butcher ha assaporato la sua vendetta.

Ed è proprio qui che sta l'indizio cruciale. Questa scena potrebbe essere la vera vittoria di Butcher, non un antipasto di quella definitiva. The Boys raramente ripete le stesse dinamiche, e far vivere al protagonista un momento così catartico solo per replicarlo pochi episodi dopo sarebbe ridondante dal punto di vista narrativo. Gli showrunner ci hanno dato quello che volevamo vedere: Butcher che umilia Patriota, che lo vede soffrire, che per una volta ha il controllo totale della situazione.



Consideriamo anche il percorso del personaggio. Butcher ha passato l'intera serie a sacrificare la sua umanità, la sua morale e persino le sue relazioni più care pur di arrivare a questo punto. Ha assunto il Composto V temporaneo, ha tradito i suoi compagni, è diventato sempre più simile ai super che dice di odiare. Nella quinta stagione, questa trasformazione ha raggiunto l'apice con i nuovi poteri tentacolari che gli hanno permesso di uccidere Victoria Neuman. È diventato, per molti versi, l'esatto riflesso oscuro di Patriota.



Ma forse è proprio questo il punto. La vera tragedia di Billy Butcher non sarebbe quella di fallire nell'uccidere Patriota, ma quella di rendersi conto che è diventato esattamente ciò che combatte. Il momento a Fort Harmony potrebbe rappresentare il picco della sua ossessione, il punto in cui finalmente vede cosa è diventato riflesso negli occhi del suo nemico. E magari, solo magari, è anche il momento in cui capisce che uccidere Patriota con le proprie mani non cancellerebbe il vuoto dentro di lui.



I due devono scontrarsi, questo è inevitabile. Ma uno scontro non implica necessariamente che Butcher debba essere l'esecutore finale. Potrebbe trattenere Patriota abbastanza a lungo da permettere a qualcun altro di dare il colpo di grazia. Oppure Patriota potrebbe deliberatamente risparmiare Butcher, perché la loro rivalità è una delle poche cose che ancora lo diverte in un mondo che gli sembra sempre più piccolo e noioso.



The Boys non è mai stata una serie prevedibile, e l'idea che il protagonista ottenga esattamente ciò per cui ha lottato per cinque stagioni sarebbe, paradossalmente, fuori carattere per uno show che ha sempre sovvertito le convenzioni del genere supereroistico. Forse il vero finale per Billy Butcher non sarà quello di uccidere Patriota, ma di trovare finalmente pace con i propri demoni interiori, anche se questo significa rinunciare alla vendetta che ha definito la sua esistenza.