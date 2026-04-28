Hazbin Hotel chiude i battenti con la quinta stagione: quando la qualità ha la meglio sulla quantità

Pubblicazione: 28 aprile alle 09:00

Le porte dell'hotel più bizzarro dell'inferno stanno per chiudersi definitivamente. Vivienne Medrano, creatrice di Hazbin Hotel, ha confermato durante il LVL UP Expo che la serie animata si concluderà con la quinta stagione. Una notizia che ha scosso i fan di tutto il mondo, ma che porta con sé una promessa importante: la storia riceverà il finale che la Medrano aveva sempre immaginato.



Non si tratta di una cancellazione improvvisa o di una decisione imposta dall'alto. È una scelta creativa, maturata e deliberata. La creatrice ha spiegato con chiarezza che "questa narrativa avrà una conclusione, e la conclusione che volevo raccontare". Parole che rivelano una visione artistica precisa, un percorso tracciato sin dall'inizio per Charlie Morningstar e i suoi improbabili compagni di avventura.



In un panorama televisivo dove le serie vengono spesso stiracchiate oltre il necessario o brutalmente cancellate prima del tempo, la decisione di Medrano rappresenta quasi un'anomalia. Qualità sopra quantità. Storia sopra profitto. La creatrice ha espresso profonda gratitudine verso Prime Video e tutto il team di SpindleHorse, sottolineando come la piattaforma abbia sostenuto la loro visione creativa senza compromessi.

Hazbin Hotel ha debuttato come pilot su YouTube nel 2019, accumulando rapidamente oltre 120 milioni di visualizzazioni e costruendo una fanbase devota e appassionata. La serie ruota attorno a Charlie, principessa dell'inferno, che apre un hotel con l'obiettivo apparentemente folle di redimere le anime dannate e aiutarle a guadagnarsi un posto in Paradiso. Al suo fianco ci sono personaggi indimenticabili: la fidanzata Vaggie, il misterioso Radio Demon Alastor e Angel Dust.

Hazbin Hotel - Prime Video

Ciò che distingue Hazbin Hotel nel panorama dell'animazione per adulti è la sua capacità di mescolare umorismo provocatorio, numeri musicali memorabili e un'ambientazione infernale che sovverte ogni aspettativa. Non è l'inferno dantesco che ci aspetteremmo, ma un luogo vibrante, colorato e sorprendentemente pieno di vita, dove anche la dannazione può essere affrontata con ironia e speranza., responsabile dell'animazione per Amazon MGM Studios, ha fatto eco ai sentimenti di Medrano., definendo il lavoro del team "incredibile". Wolfe ha anche anticipato che il finale sarà all'altezza delle aspettative, un capitolo conclusivo "indimenticabile" per una serie che, arte vibrante e un cuore che non chiede scusa a nessuno.

Al momento non esistono date ufficiali di rilascio per le stagioni tre, quattro e cinque di Hazbin Hotel, anche se circolano speculazioni che collocano la terza stagione nel 2027. I fan dovranno pazientare, ma la promessa di un finale pianificato e soddisfacente dovrebbe addolcire l'attesa. Sapere che Charlie completerà il suo viaggio, che le domande troveranno risposta e che la visione originale della Medrano si realizzerà completamente è, in fondo, il regalo più grande che una creatrice possa fare al suo pubblico.