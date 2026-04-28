Prima della fama mondiale, Tom Hardy ha dato un'ottima prova in questa miniserie che in pochi conoscono

Pubblicazione: 28 aprile alle 08:00

La carriera di Tom Hardy è costellata di interpretazioni memorabili che hanno contribuito a costruire la leggenda di uno degli attori britannici più versatili della sua generazione. Eppure, tra i blockbuster hollywoodiani e le partecipazioni di prestigio in serie come Peaky Blinders, esistono gemme nascoste che meritano di essere riscoperte. Una di queste è The Take, miniserie britannica del 2009 che rappresenta non solo uno dei lavori più intensi dell'attore, ma anche una peculiare collaborazione professionale con Charlotte Riley, che sarebbe diventata sua moglie.



Trasmessa originariamente su Sky One nel Regno Unito, The Take è una produzione in quattro episodi che si immerge nel mondo criminale della East London con quella brutalità narrativa tipica del crime drama britannico. Hardy interpreta Freddie Jackson, un gangster di medio calibro appena uscito di prigione, determinato a espandere il proprio impero criminale mentre gestisce una famiglia profondamente disfunzionale. Accanto a lui, la moglie Jackie e il cugino Jimmy, interpretato da Shaun Evans, completano un triangolo familiare segnato da lealtà vacillanti e tensioni esplosive.



Charlotte Riley entra in scena nel ruolo di Maggie Summers, la sorella minore di Jackie. Il personaggio sviluppa una relazione sentimentale con Jimmy, ignara delle oscure dinamiche che si celano dietro la facciata della famiglia Jackson. La scoperta, nel modo più disturbante possibile, che Freddie nutre desideri inappropriati nei suoi confronti, rappresenta uno dei momenti più inquietanti della serie. Riley offre una prova d'attore di notevole potenza emotiva, riuscendo a dare profondità a un personaggio tecnicamente difficile da portare sullo schermo senza cadere in stereotipi o facili vittimismi.

The Take - Prime Video

Quello che rende The Take particolarmente interessante nella filmografia di Tom Hardy è la capacità dell'attore di esplorare le zone d'ombra di un personaggio profondamente riprovevole senza mai cedere alla caricatura. Freddie Jackson è violento, manipolatore, egoista, eppure Hardy riesce a restituirne la complessità psicologica con una fisicità magnetica e una presenza scenica che anticipa molte delle sue interpretazioni successive. È un lavoro di costruzione del personaggio che attinge alla stessa vena di autenticità grezza vista in Bronson o in Stuart: A Life Backwards, altri due ruoli degli esordi che hanno segnato la sua ascesa.



Guardare oggi The Take significa confrontarsi con un Tom Hardy ancora lontano dalla fama mondiale, ma già in possesso di quella capacità trasformativa che lo avrebbe reso uno dei character actor più richiesti del cinema contemporaneo. I ruoli meno conosciuti della sua carriera spesso rivelano un'intensità interpretativa superiore rispetto a quelli che gli hanno garantito maggiore visibilità.



The Take si inserisce in questo filone di ruoli che definiscono Hardy non come una star hollywoodiana nel senso tradizionale, ma come un artigiano della recitazione che seleziona progetti capaci di metterlo alla prova. Freddie Jackson è un gangster spietato, ma è anche un uomo segnato dalla prigione, dalla paranoia, dall'incapacità di gestire le relazioni umane senza ricorrere alla violenza. Hardy costruisce il personaggio strato dopo strato, senza mai chiedere empatia per lui, ma riuscendo comunque a renderlo ipnoticamente credibile.

The Take - Prime Video

La serie, diretta da David Drury, mantiene il ritmo serrato tipico delle produzioni britanniche di quel periodo, con una fotografia cupa e una sceneggiatura che non concede respiro. La rappresentazione della criminalità organizzata a Londra Est è feroce e realistica, lontana dalle patinate estetizzazioni hollywoodiane. Ogni episodio approfondisce le conseguenze delle scelte di Freddie, mostrando come la violenza si propaghi a cerchi concentrici, coinvolgendo tutti coloro che gli stanno intorno.



Nonostante la qualità complessiva della produzione e le interpretazioni di alto livello, The Take è scivolata nell'oblio quasi subito dopo la sua messa in onda. Non ha avuto una distribuzione internazionale significativa e rimane oggi difficile da reperire sulle piattaforme di streaming, almeno al di fuori del Regno Unito. Questo destino è particolarmente ingiusto se si considera quanto la serie abbia contribuito a plasmare la percezione di Tom Hardy come attore capace di portare autenticità anche nei contesti più estremi.