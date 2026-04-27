The Boys, ma in versione animata? Esiste ed è sempre su Prime Video (e ha anche sorpassato la serie di Kripke)

Pubblicazione: 27 aprile alle 11:00

Gli appassionati di serie supereroi stanno vivendo un momento d'oro su Prime Video. Mentre The Boys continua a dominare le conversazioni con la sua quinta e ultima stagione, attualmente a quattro episodi dalla conclusione prevista per il 20 maggio 2026, un'altra serie ha silenziosamente scalato le classifiche fino a raggiungere la vetta. Stiamo parlando di Invincible, la serie animata basata sui fumetti di Robert Kirkman che mercoledì 22 aprile ha trasmesso il finale della sua quarta stagione, conquistando un successo clamoroso che ha sorpreso anche gli addetti ai lavori.



L'episodio conclusivo, intitolato "Don't Leave Me Hanging Here", scritto da Simon Racioppa e diretto da Ian Abando, ha ricevuto elogi immediati dalla critica specializzata. Un risultato notevole per una produzione animata che racconta le vicende di Mark Grayson, doppiato da Steven Yeun, e che da quattro anni tiene incollati allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo.



I numeri parlano chiaro e certificano un fenomeno in piena espansione. Invincible si posiziona come la seconda serie più vista su Prime Video a livello globale, con piazzamenti di vertice che spaziano dall'Argentina all'Australia, fino al Regno Unito. Ma è negli Stati Uniti che la serie ha compiuto l'impresa più clamorosa: ha conquistato la prima posizione assoluta, superando proprio The Boys, il titolo di punta del catalogo Prime Video che da anni domina le classifiche streaming.

Questo sorpasso non è solo simbolico ma racconta di un cambiamento nelle preferenze del pubblico. The Boys, attualmente alla quinta stagione dopo le recensioni contrastanti ricevute dalla quarta, mantiene comunque un seguito fedele e sta chiudendo la sua corsa con valutazioni positive da parte della critica. La quinta stagione è stata definita "una delle migliori dello show", segno che la serie creata da Eric Kripke sta sapendo riconquistare il pubblico dopo qualche oscillazione qualitativa.



Eppure Invincible ha dimostrato di possedere quella combinazione vincente di narrazione adulta, violenza viscerale e profondità emotiva che il pubblico delle piattaforme streaming cerca con sempre maggiore insistenza. La serie animata non teme di mostrare le conseguenze brutali delle battaglie supereroi, mantenendo al contempo una complessità narrativa che esplora temi come la paternità, l'identità, il potere e la responsabilità. Elementi che risuonano profondamente con un pubblico maturo, stanco dei toni edulcorati di certe produzioni mainstream del genere supereroistico.



La chiusura della quarta stagione arriva in un momento particolarmente favorevole per Prime Video, che può vantare due serie supereroi di altissimo livello in contemporanea. Mentre The Boys si prepara a dire addio con gli ultimi episodi della quinta stagione, Invincible si conferma come la punta di diamante dell'offerta animata della piattaforma, con un punteggio critico vicino alla perfezione e un seguito che cresce stagione dopo stagione.

Il fenomeno Invincible si inserisce in un momento di trasformazione per il panorama delle serie streaming, nel quale la qualità della scrittura e la coerenza narrativa stanno tornando a premiare più degli effetti speciali e dei budget stellari. La serie ha saputo costruire stagione dopo stagione un arco narrativo coerente, rispettando il materiale di partenza senza rinunciare a innovazioni necessarie per il passaggio dal fumetto allo schermo.