Cosa succederà a Crowley in Good Omens 3? David Tennant anticipa cosa vedremo nel commovente finale

Pubblicazione: 27 aprile alle 09:00

Il demone più amato della televisione contemporanea sta per tornare, ma non nelle condizioni che i fan speravano. David Tennant riprenderà il ruolo di Crowley in Good Omens 3, la stagione finale della serie Prime Video tratta dal romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett, e le prime anticipazioni dipingono un quadro desolante per il personaggio. In una recente intervista rilasciata alla rivista SFX, Tennant ha sollevato il velo su cosa aspettarsi dall'episodio conclusivo, in arrivo il 13 maggio 2026. "Crowley ha praticamente toccato il fondo all'inizio di questa storia," ha rivelato l'attore scozzese. "Senza amici, senza auto, senza speranza. Ora dorme in un vecchio sacco a pelo in un vicolo. Ma ancora non lontano dalla libreria. Sta tenendo d'occhio la situazione".



L'immagine è straziante per chiunque abbia seguito le avventure del demone elegante e della sua Bentley vintage attraverso le prime due stagioni. Crowley, che per secoli ha camminato sulla Terra con stile e una certa nonchalance verso le regole sia del Paradiso che dell'Inferno, si ritrova ora ridotto a un senzatetto che veglia su ciò che ha perso.



La caduta di Crowley è diretta conseguenza del devastante finale della seconda stagione. Aziraphale, l'angelo interpretato da Michael Sheen con cui Crowley ha condiviso un'amicizia secolare e qualcosa di più profondo, ha accettato una promozione ad arcangelo in Paradiso. Ma l'offerta includeva anche la possibilità di reintegrare Crowley come angelo, proposta che il demone ha vissuto come un insulto profondo alla sua identità.

Poster di Good Omens, fonte: Prime Video





La stagione finale di Good Omens presenta però una particolarità che ha sorpreso molti: invece dei sei episodi che hanno caratterizzato le prime due stagioni, il capitolo conclusivo sarà condensato in un unico episodio di 90 minuti. Questa scelta è arrivata dopo che Neil Gaiman, co-autore del romanzo originale e figura chiave nell'adattamento televisivo, si è allontanato dalla produzione in seguito ad accuse di aggressione sessuale mosse contro di lui.



Crowley che dorme per strada in un sacco a pelo ma rimane nelle vicinanze della libreria è forse l'immagine più potente che la produzione potesse offrire per rappresentare dove si trova emotivamente il personaggio. È un demone che ha rifiutato la redenzione offerta dall'amore della sua vita perché avrebbe significato tradire se stesso, e ora paga il prezzo di quella coerenza con la solitudine più nera. Eppure non se ne va, non si allontana, continua a vegliare.



Good Omens 3 arriverà su Prime Video il 13 maggio 2026, portando con sé la promessa di risposte, chiusure e probabilmente qualche altra devastazione emotiva per i fan che hanno seguito Crowley e Aziraphale attraverso seimila anni di storia terrestre. La domanda che tutti si pongono non è tanto se il mondo si salverà, ma se questi due troveranno finalmente un modo per stare insieme.