Criminali che truffano i ricchi per aiutare i poveri: il Robin Hood contemporaneo con Noah Wyle su Prime Video

Pubblicazione: 27 aprile alle 08:00

Quindici settimane di tensione pura, casi clinici strazianti, turni ospedalieri al limite del collasso nervoso. The Pitt ha ridefinito il medical drama moderno con una brutalità emotiva che lascia lo spettatore esausto, svuotato, quasi incapace di staccarsi dallo schermo eppure bisognoso di una pausa. La seconda stagione, appena conclusa su HBO Max, ha spinto il dottor Robby di Noah Wyle oltre ogni limite umano, trasformando un singolo turno del 4 luglio in un calvario psicologico che ha fruttato all'attore un Emmy meritatissimo.



Ma ecco il paradosso affascinante: mentre milioni di spettatori scoprivano The Pitt e restavano incollati a quella rappresentazione spietata della medicina d'urgenza, Noah Wyle stava interpretando un personaggio completamente opposto in un'altra serie. Non un medico tormentato, ma un avvocato aziendale pentito che usa le sue competenze legali per truffare i potenti e proteggere gli indifesi. Benvenuti in Leverage Redemption, la serie heist disponibile su Prime Video che rappresenta l'antidoto perfetto dopo l'intensità devastante di The Pitt.



Un gruppo di criminali specializzati – truffatori, hacker, ladri professionisti – mette le proprie abilità al servizio della gente comune, costruendo elaborate truffe ai danni di miliardari corrotti, CEO senza scrupoli, criminali colletti bianchi. È Robin Hood in versione contemporanea, con colpi orchestrati alla perfezione e quella soddisfazione viscerale di vedere i potenti cadere nella loro stessa avidità.

Vedere Wyle passare dalla tensione asfissiante del pronto soccorso alla leggerezza calibrata di una heist series è straniante nel modo migliore possibile. Harry Wilson non porta il peso morale schiacciante del dottor Robby. Certo, anche lui cerca una forma di espiazione – da qui il sottotitolo "Redemption" – ma lo fa attraverso piani elaborati, travestimenti improbabili, colpi di scena soddisfacenti. Dove The Pitt ti lascia emotivamente distrutto, Leverage Redemption ti restituisce quella sensazione di giustizia compiuta che la realtà raramente concede.



La serie funziona proprio perché è escapismo puro, costruito però con intelligenza. Ogni episodio segue la struttura classica del genere heist: individuazione del bersaglio, studio delle sue debolezze, costruzione del piano, esecuzione con imprevisti, colpo di scena finale che ribalta tutto. È una formula collaudata, ma eseguita con precisione artigianale e un cast che dimostra una chimica invidiabile. Non c'è cinismo gratuito, non ci sono morti inutili, non c'è quella crudezza documentaristica che rende The Pitt così potente ma anche emotivamente costoso.



Per chi ha appena concluso il viaggio massacrante attraverso le due stagioni di The Pitt, vedere Noah Wyle sorridere, scherzare, orchestrare truffe elaborate invece di affrontare emorragie cerebrali e overdose è quasi terapeutico. Non perché The Pitt non sia eccellente, ma perché a volte serve proprio questo contrappeso. La televisione può essere specchio brutale della realtà, può essere arte che fa male, ma può anche essere intrattenimento intelligente che ti ricarica.