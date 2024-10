The Acolyte, Manny Jacinto ringrazia la creatrice della serie Leslye Headland: "Mi sento così fortunato"

Pubblicazione: 01 ottobre alle 12:22

Nel corso di una recente intervista, Manny Jacinto è tornato a parlare del suo ruolo di Qimir in The Acolyte: La seguace, la serie Disney+ che purtroppo non avrà un seguito.

L'attore, che presto vedremo in Quel pazzo venerdì 2 nei panni del marito di Lindsay Lohan, ci ha tenuto a ringraziare la creatice della serie Leslye Headland:

Mi sento così fortunato, perché non credo che qualcun altro mi avrebbe ingaggiato in un progetto simile. Lavorare con Leslye mi ha permesso per la prima volta di dire: "Questa è una collaborazione creativa" sin dall'inizio. Me l'ha concesso e mi ha dato occasione di dare il mio contributo.

Fortunatamente non sono su TikTok, ma sì, è stato così bizzarro. Amici e parenti mi hanno detto: "Sei ovunque nella sezione Esplora".

Ha poi parlato delle "fancam" che sono apparse sui social con una proliferazione di video contenenti i momenti più "sexy" del suo personaggio:

Ne parlo costantemente con i miei agenti. Gli dico: "C'è un ruolo in cui non devo apparire a petto nudo? Sarebbe splendido". C'è un po' di paura legata all'essere associato al tizio che si toglie sempre la maglietta in tutti i ruoli. In quel senso può essere frustrante.

In futuro, spera, non dovrà togliersi la maglietta in ogni occasione:

The Acolyte – La seguace è disponibile in esclusiva su Disney+.