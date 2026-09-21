The Batman 2 si mostra in una nuova immagine, ma un dettaglio potrebbe non essere lì per caso

Pubblicazione: 21 settembre alle 08:15

Le riprese di The Batman: Parte II stanno continuando a Londra e Matt Reeves ha deciso di approfittare del Batman Day per regalare ai fan un nuovo sguardo al ritorno del Cavaliere Oscuro, ma a prima vista la foto pubblicata dal regista sembra mostrare pochissimo. Basta schiarire idealmente le ombre e osservare meglio lo sfondo perché emerga un dettaglio che ha immediatamente acceso le teorie sul sequel. Lo scatto mostra infatti Batman, ancora una volta interpretato da Robert Pattinson, quasi completamente avvolto dall'oscurità.

Attorno a lui cade la neve, elemento che ormai sappiamo avrà un ruolo importante nell'atmosfera di, ma è ciò che si intravede alle sue spalle ad aver attirato maggiormente l'attenzione. Secondo diversi fan,potrebbe trovarsi all'interno di una discarica o di uno. L'immagine è volutamente troppo scura per permettere di stabilirlo con certezza, ma sullo sfondo sembrano effettivamente comparire strutture e materiali compatibili con. Una teoria che diventa ancora più interessante considerando le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane dalle riprese londinesi.

Per il momento Matt Reeves non ha voluto offrire alcuna spiegazione. Il regista ha accompagnato la foto semplicemente con un “Buon Batman Day a tutti da Londra!”, lasciando quindi ai fan il compito di provare a capire dove si trovi il personaggio e soprattutto perché Batman dovrebbe spingersi in un luogo simile. La neve, invece, non rappresenta una sorpresa. Le immagini provenienti dal set hanno già mostrato una Gotham immersa in un clima invernale e tutto lascia pensare che questa ambientazione contribuirà ancora una volta a rendere la città parte integrante della storia, proprio come accaduto nel primo The Batman.

Happy Batman Day to everyone from London! 🦇🦇 pic.twitter.com/8hMLpAKmMU — Matt Reeves (@mattreevesLA) September 19, 2026

Le riprese hanno regalato anche indizi decisamente più intriganti. Alcuni video girati sul set hanno mostrato Bruce Wayne alle prese con una folla di manifestanti, mentre su diversi cartelli sono comparsi riferimenti come “Court of Fowls” e “Court of Oligarchs”. Richiami che hanno inevitabilmente riacceso le teorie sulla possibile presenza della Corte dei Gufi, la società segreta composta dall'élite di Gotham che nei fumetti controlla nell'ombra parte della città. Al momento, però, né Matt Reeves né DC Studios hanno confermato il coinvolgimento dell'organizzazione nel film.

Ed è proprio qui che bisogna fare attenzione a non mettere insieme indizi che potrebbero non avere alcun collegamento. La possibile discarica mostrata nella, almeno per ora, elementi che rimandino direttamente. Potrebbe trattarsi semplicemente di una delle tante location attraversate da, oppure nascondere qualcosa di molto più importante che Reeves non è ancora pronto a mostrare.

Il regista continua del resto a proteggere gelosamente la trama. Anche questa nuova immagine sembra seguire la stessa filosofia: mostrare abbastanza da ricordare che The Batman: Parte II è ormai concretamente in produzione, ma non abbastanza da permettere di capire realmente cosa stia accadendo. Reeves ha inoltre confermato che per il sequel verrà utilizzato nuovamente il particolare processo visivo adottato nel primo film: le immagini vengono girate in digitale e successivamente trasferite su pellicola, così da mantenere il controllo garantito dal digitale aggiungendo poi una qualità più organica e analogica al risultato finale.

The Batman, fonte: Warner Bros.

Una scelta che dovrebbe contribuire a preservare quell'estetica sporca e quasi tangibile diventata uno dei tratti distintivi del primo capitolo. Nel cast tornerà naturalmente Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, insieme a Jeffrey Wright, Andy Serkis e Colin Farrell, mentre tra le nuove aggiunte figurano Scarlett Johansson e Sebastian Stan, i cui ruoli continuano a essere tenuti segreti. Anche Brian Tyree Henry e Charles Dance fanno parte del cast annunciato.