The Batman 2, un misterioso personaggio appare nelle nuove foto dal set: potrebbe essere un celebre villain DC
Le nuove foto dal set di The Batman 2 nascondono diversi indizi: tra la Corte dei Gufi e un misterioso personaggio mascherato, spunta un possibile nuovo villain.
Più le riprese di The Batman 2 vanno avanti, più Gotham sembra iniziare a svelare qualcosa della sua prossima minaccia. Le nuove immagini arrivate dal set londinese del sequel di Matt Reeves hanno infatti acceso le teorie dei fan, mostrando non soltanto Robert Pattinson nuovamente nei panni di Bruce Wayne, ma anche quello che potrebbe essere il primo indizio concreto sull'arrivo di un altro celebre avversario del Cavaliere Oscuro. E questa volta non stiamo parlando di Joker, Due Facce o Poison Ivy.
La scritta “Court of Fowls” sembra infatti un riferimento tutt'altro che casuale alla Corte dei Gufi, la società segreta introdotta nei fumetti DC da Scott Snyder e Greg Capullo e diventata rapidamente una delle aggiunte più importanti alla mitologia moderna di Batman. La Corte dei Gufi è composta dalle famiglie più antiche e potenti di Gotham e opera nell'ombra da generazioni, influenzando politica, economia e destino della città senza che la maggior parte dei suoi abitanti ne conosca neppure l'esistenza.
Per portare avanti i propri interessi utilizza inoltre i Talon, assassini addestrati che rappresentano il braccio armato dell'organizzazione. Una minaccia che, almeno sulla carta, sembrerebbe adattarsi perfettamente al mondo costruito da Matt Reeves. The Batman aveva già raccontato una Gotham corrotta fino alle fondamenta, nella quale le famiglie più potenti della città erano legate da segreti, criminalità e interessi politici. The Penguin ha poi continuato ad approfondire gli equilibri di potere lasciati dalla morte di Carmine Falcone.
Per i lettori dei fumetti di Batman il collegamento è stato praticamente immediato: Anarky. Dietro quel nome si nasconde Lonnie Machin, personaggio creato da Alan Grant e Norm Breyfogle e apparso per la prima volta sulle pagine di Detective Comics alla fine degli anni Ottanta. Lonnie è un ragazzo estremamente intelligente che sviluppa un'avversione radicale nei confronti delle istituzioni, delle grandi aziende e delle strutture di potere. Le sue convinzioni lo portano progressivamente verso metodi sempre più estremi, fino a trasformarlo in Anarky e inevitabilmente metterlo sulla strada di Batman.
Considerando quello che mostrano le immagini dal set, la sua eventuale presenza avrebbe un certo senso. Bruce Wayne sta attraversando una protesta contro ricchezza, oligarchie e disuguaglianza sociale, esattamente il tipo di scenario nel quale un personaggio come Anarky potrebbe inserirsi senza difficoltà. Ma questo non significa che quello fotografato sia davvero Lonnie Machin. Il personaggio potrebbe essere semplicemente un manifestante con un simbolo volutamente simile a quello di Anarky, oppure un piccolo Easter egg destinato agli appassionati.
Un elemento particolarmente interessante considerando il percorso iniziato nel primo film, nel quale Bruce aveva compreso che la paura da sola non sarebbe stata sufficiente a cambiare Gotham. Adesso potrebbe essere costretto a fare i conti anche con ciò che il cognome Wayne rappresenta agli occhi della città. Il mistero sui veri villain del sequel, intanto, continua a infittirsi. Sebastian Stan è entrato nel cast in un ruolo ancora ufficialmente segreto. Le prime indiscrezioni lo indicavano come Harvey Dent, futuro Due Facce, mentre rumor successivi hanno fatto circolare anche il nome del serial killer Victor Zsasz.
Lo stesso Stan ha evitato accuratamente di chiarire il mistero, limitandosi a spiegare che il pubblico non riuscirà a comprendere davvero che tipo di film stiano realizzando fino a quando non lo vedrà. Anche Scarlett Johansson fa parte dei nuovi ingressi, ma il suo personaggio non è stato annunciato. Tra le ipotesi circolate negli ultimi mesi c'è quella di Poison Ivy, anche se al momento non esistono conferme ufficiali. Matt Reeves ha invece confermato il ritorno di Robert Pattinson come Bruce Wayne/Batman, Jeffrey Wright come Jim Gordon, Andy Serkis come Alfred, Colin Farrell come Oz Cobb/Pinguino e Jayme Lawson come Bella Réal. Tra i nuovi volti figurano inoltre Charles Dance, Sebastian Koch e Brian Tyree Henry.
E forse il prossimo nemico di Bruce Wayne non si nasconde soltanto nei vicoli più bui di Gotham. Potrebbe essere tra la folla che protesta contro di lui in The Batman 2, un film che sta mettendo alla prova anche Robert Pattinson: le riprese si stanno infatti rivelando particolarmente faticose per l’attore, alle prese con lunghe giornate sul set e con le esigenze fisiche richieste dal ritorno nei panni del Cavaliere Oscuro.