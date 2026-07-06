The Batman Part II, il Joker di Barry Keoghan è pronto a tornare? Un nuovo report alimenta i rumor

Pubblicazione: 06 luglio alle 10:00

Il Bat-Verso di Matt Reeves potrebbe accogliere nuovamente uno dei suoi elementi più inquietanti e promettenti, visto che secondo le ultime indiscrezioni che circolano nell'industria cinematografica, Barry Keoghan sarebbe pronto a riprendere il ruolo del Joker in The Batman Part II, il sequel del successo del 2022 che ha ridefinito il Cavaliere Oscuro per una nuova generazione di spettatori. La notizia arriva in un momento particolarmente significativo per l'universo narrativo costruito da Reeves.

, uscito nelle sale nel marzo 2022, non è stato soltanto un trionfo al botteghino con i suoiincassati a livello mondiale, ma ha rappresentato una visione completamente rinnovata del vigilante di Gotham. Una prospettiva cupa, noir, ossessivamente radicata nel procedimento investigativo e nella psicologia tormentata di Bruce Wayne, interpretato dacon una vulnerabilità mai vista prima sullo schermo per questo personaggio.

Il successo del primo capitolo ha generato un effetto domino creativo, con la serie spin-off The Penguin, che ha esplorato l'ascesa criminale di Oswald Cobblepot dopo gli eventi del film, ha confermato la solidità di questo universo narrativo, dimostrando che il pubblico è affamato di storie più mature e stratificate ambientate in questa Gotham rivisitata. Ma ora, con The Batman Part II ufficialmente in sviluppo, tutti i tasselli sembrano incastrarsi per costruire qualcosa di ancora più ambizioso.

Il Pinguino in The Penguin, fonte: HBO

Barry Keoghan aveva fatto la sua apparizione nel primo film in una scena che molti spettatori ricorderanno come uno dei momenti più elettrizzanti dell'intera visione. Un cameo inquietante nella celebre sequenza ambientata ad Arkham Asylum, dove il suo Joker, deturpato e deforme, conversa con il Riddler di Paul Dano attraverso le sbarre di una cella. Quella breve interazione bastò per far capire che Reeves aveva in mente una versione del Clown Principe del Crimine radicalmente diversa da quelle viste in precedenza: non il gentiluomo anarchico di Heath Ledger, non il gangster teatrale di Jack Nicholson, ma qualcosa di più viscerale, disturbante, quasi lovecraftiano.

Al momento, il report non aggiunge ulteriori dettagli sul, quindi non è ancora chiaro seavrà un ruolo centrale nella storia oppure se la sua presenza s, come accaduto nel primo capitolo. In ogni caso, il ritorno del personaggio rappresenterebbe un passaggio importante per il percorso delinterpretato da, unancora agli inizi della propria carriera da vigilante, più detective che supereroe e ancora lontano dall'uomo destinato a diventare il Cavaliere Oscuro che tutti conosciamo.

Sarà interessante capire in che modo Matt Reeves deciderà di sviluppare il rapporto tra Batman e Joker, uno degli elementi più iconici della mitologia DC, soprattutto all'interno di un universo narrativo che finora ha privilegiato un approccio realistico, investigativo e profondamente psicologico. Per il momento restano ancora molte incognite sul sequel, dalla trama ai villain che affiancheranno il protagonista. Una cosa però è certa: The Batman Part II continua a essere uno dei progetti più attesi dei prossimi anni. Nelle scorse settimane, inoltre, sono sono stati svelati anche tanti nuovi nomi del cast del film, tra i quali troviamo Sebastian Stan e Scarlett Johansson, chiamati ad accompagnare Robert Pattinson tra le strade uggiose, asfissianti e pericolose di Gotham City.