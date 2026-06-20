The Boroughs cancellata da Netflix: dietro la decisione potrebbe esserci molto più degli ascolti

Pubblicazione: 20 giugno alle 09:00

Non capita tutti i giorni che una serie TV di successo venga cancellata mentre è ancora nelle classifiche di streaming, eppure è esattamente ciò che è accaduto a The Boroughs, la serie sci-fi prodotta dai Duffer Brothers per Netflix. Il 17 giugno 2026, meno di un mese dopo il debutto, il colosso dello streaming ha annunciato la cancellazione, lasciando fan e addetti ai lavori senza parole. Ma cosa è andato storto con uno show che sembrava avere tutte le carte in regola per il successo?

aveva un cast stellare che avrebbe fatto gola a qualsiasi produzione:. Dietro le quinte, i fratelli, gli stessi creatori di Stranger Things, attraverso la loro Upside Down Pictures, garantivano credibilità e visione. La serie, creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews di Off Franklin Productions, raccontava la storia di una comunità di pensionati apparentemente idilliaca che nasconde un segreto mostruoso.

La serie super-serviva un demografico spesso trascurato, specialmente nello streaming: gli anziani. Con atmosfere che ricordavano Cocoon, The Boroughs rappresentava una scommessa coraggiosa su un pubblico maturo, dimostrando che le storie di genere non sono solo per i giovani. E i numeri le davano ragione, visto che nei primi quattro giorni, la serie si è piazzata al secondo posto nella classifica Netflix delle serie TV in lingua inglese con 5,6 milioni di visualizzazioni. Nella prima settimana completa, balzò al primo posto con 9,5 milioni di visualizzazioni.

BREAKING: THR’s sources claiming Netflix canceled THE BOROUGHS after one season to spite the Duffers because of the way they embarrassed the streamer on their way out the door to Paramount, which Netflix denies, saying it was a purely financial decision. I believe THR’s sources. — Jeff Sneider (@TheInSneider) June 19, 2026

La settimana seguente, si è assestata al quarto posto con 3,7 milioni di visualizzazioni, e dall'8 al 14 giugno aggiunse altri 2 milioni di visualizzazioni, classificandosi all'ottavo posto. In totale, oltre 20 milioni di visualizzazioni in meno di un mese. Netflix condivise le statistiche della quarta settimana il 16 giugno. Il giorno successivo, il 17 giugno, ha cancellato la serie. Una tempistica che ha dell'incredibile, considerando che mancavano solo pochi giorni alla chiusura delle votazioni per gli Emmy.

Anche, con le sue classifiche di streaming che hanno un ritardo di quattro settimane, ha confermato il successo: The Boroughs si è classificata seconda nella settimana di debutto, dietro solo all'altra serie Netflix Nemesis. Anche la critica ha accolto la serie con entusiasmo. Su Rotten Tomatoes, The Boroughs vanta un 97 percento di rating "Certified Fresh", con il 91 percento tra i Top Critics.

Allora perché cancellare una serie che funzionava? Secondo due fonti sentite da The Hollywood Reporter, il problema principale era il budget di produzione esorbitante. The Boroughs costava circa 10 milioni di dollari per episodio, secondo una fonte. Un'altra ha rivelato che il numero reale è "materialmente più alto". Netflix, notoriamente, valuta le visualizzazioni direttamente in rapporto ai costi quando prende decisioni su rinnovi e cancellazioni. E sebbene The Boroughs avesse fatto bene, non era certo Wednesday, il fenomeno globale che aveva giustificato investimenti simili.

The Boroughs, fonte: Netflix

Ma c'è un retroscena che complica ulteriormente la narrativa: i Duffer Brothers hanno abbandonato Netflix per un accordo quadriennale con Paramount, una mossa che sembra aver irritato i dirigenti di alto livello del colosso streaming. Secondo una fonte, il rapporto è stato "difficile" da quando Matt e Ross hanno "messo in imbarazzo" il servizio andando via. Una fonte vicina a Netflix ha negato l'accuratezza di questa caratterizzazione, affermando che si è trattata semplicemente di una decisione commerciale e non di una "ripicca" nei confronti dei due registi.

Una fonte vicina ai Duffer afferma che i fratelli mantengono ancora un buon rapporto con Netflix e hanno diversi progetti in sviluppo lì. Ma il messaggio lanciato con la cancellazione di The Boroughs sembra chiaro: nel gioco dello streaming, i numeri contano, ma le relazioni sembrano contare ancora di più. E quando un creatore celebrato abbandona la nave per la concorrenza, anche una serie di successo potrebbe diventare sacrificabile, nonostante dei numeri ottimi alle spalle.