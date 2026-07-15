The Conjuring torna al cinema: rivelati i volti dei giovani Ed e Lorraine Warren nel prequel

Pubblicazione: 15 luglio alle 08:15

L'universo di The Conjuring non ha ancora finito di terrorizzare e affascinare il pubblico mondiale. Warner Bros. e New Line Cinema hanno ufficializzato l'arrivo di un nuovo capitolo del franchise horror di maggior successo della storia con il titolo di The Conjuring: First Communion, un prequel che esplorerà gli anni formativi di Ed e Lorraine Warren, destinato a sbarcare nelle sale il 10 settembre 2027.

Garrett Wareing in The Long Walk, fonte: Lionsgate

Il progetto rappresenta un cambio di prospettiva radicale per una saga che ha costruito la propria fortuna sulle spalle di Patrick Wilson e Vera Farmiga, interpreti iconici dei coniugi Warren nelle pellicole precedenti. Questa volta, però,del paranormale, chiamati a dare volto e anima alle versioni più acerbe dei personaggi che il pubblico ha imparato a conoscere attraverso nove film e incassi complessivi superiori ai 2,7 miliardi di dollari.

Dopo che The Conjuring - Il rito finale, uscito nel settembre scorso e presentato come capitolo conclusivo della serie principale, ha polverizzato ogni aspettativa raccogliendo 487 milioni di dollari a livello globale – il miglior risultato di sempre per il franchise – era evidente che l'universo creato da James Wan avesse ancora molto da raccontare.

Il prequel promette di rispondere a domande che i fan si pongono da anni:il loro percorso nell'occulto?Come si sono formati come coppia, tanto nella vita quanto nella lotta contro il soprannaturale? Considerando che i film precedenti sono tutti basati su storie vere , a quale si ispirerà il nuovo capitolo?

Dietro la macchina da presa ci sarà Rodrigue Huart, mentre la sceneggiatura è affidata alla coppia rodata di Richard Naing e Ian Goldberg, già responsabili degli ultimi capitoli del franchise, inclusi The Nun II del 2023 e l'ultimo Il Rito Finale. Wareing, attualmente in forza alla serie western di Netflix Ransom Canyon e reduce dall'adattamento cinematografico di Stephen King The Long Walk per Lionsgate, porta con sé un'esperienza crescente nel cinema di genere.

Amanda Fix in Something Very Bad is Going To Happen, fonte: Netflix

Amanda Fix, dal canto suo, ha recentemente calcato il red carpet di Cannes con Teenage Sex and Death at Camp Miasma e figura nel cast della nuova serie dei fratelli Duffer Something Very Bad Is Going to Happen, sempre per Netflix. Due volti freschi ma non inesperti, pronti a raccogliere un'eredità pesante.

La data di uscita scelta, settembre 2027, è un periodo tradizionalmente favorevole per l'horror, lontano dall'affollamento estivo ma ancora prima della stagione autunnale che porta verso Halloween. Una finestra che ha già premiato i capitoli precedenti e che potrebbe garantire a First Communion lo spazio necessario per dominare il box office.