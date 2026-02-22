The Dinosaurs: la prossima docu-serie di Steven Spielberg arriverà su Netflix il prossimo 6 marzo

Pubblicazione: 22 febbraio alle 18:52

Trentadue anni dopo aver rivoluzionato per sempre il cinema con Jurassic Park, Steven Spielberg torna nel mondo dei dinosauri. Questa volta non si tratta di un film di fantascienza con genetisti visionari e parchi a tema fuori controllo, ma di un viaggio documentaristico nel tempo reale della storia del nostro pianeta. The Dinosaurs, la nuova serie in quattro episodi prodotta da Amblin Entertainment per Netflix, debutterà sulla piattaforma il 6 marzo 2026.



L'annuncio arriva accompagnato da un trailer che mostra subito le carte in tavola: effetti visivi all'avanguardia, una narrazione epica e la voce inconfondibile di Morgan Freeman, premio Oscar, che guiderà gli spettatori attraverso milioni di anni di evoluzione e catastrofi. Non è la prima volta che il leggendario attore presta la sua voce grave e rassicurante a documentari naturalistici, ma l'accoppiata con Spielberg e con i creatori di Our Planet promette qualcosa di diverso, più cinematografico, più ambizioso.





The Dinosaurs non sarà la solita carrellata di creature preistoriche che si azzuffano tra foreste di felci giganti. La serie si propone di raccontare l'intera parabola dei dinosauri sulla Terra: dalle loro origini umili, passando per l'ascesa come dominatori incontrastati del pianeta, fino all'estinzione di massa che 66 milioni di anni fa ha chiuso bruscamente il loro regno. Un arco narrativo che abbraccia circa 180 milioni di anni di storia naturale, condensato in quattro episodi che promettono di combinare rigore scientifico e spettacolo visivo.



Il cast di creature è impressionante. Si parte dai proto-dinosauri come il Marasuchus, antenato ancestrale che ancora non aveva le caratteristiche che associamo ai giganti del Mesozoico, per arrivare a bestie colossali come il Plateosaurus e il Mamenchisaurus, con i loro colli lunghissimi che svettavano tra le chiome degli alberi preistorici. Non mancheranno icone come lo Stegosaurus, con le sue placche dorsali distintive, e l'Ankylosaurus, il carro armato corazzato del Cretaceo.



Ma quale documentario sui dinosauri sarebbe completo senza i predatori? The Dinosaurs includerà l'Allosaurus, il super-predatore del Giurassico, e ovviamente il Tyrannosaurus rex, la star indiscussa di ogni produzione dedicata a questi animali estinti. E non si limiterà alla terraferma: anche i mari preistorici avranno il loro spazio, con il Pliosaurus e il Mosasaurus pronti a mostrare quanto fossero pericolosi gli oceani di allora.



La collaborazione tra Spielberg e il team di Our Planet è particolarmente significativa. La serie BBC-Netflix del 2019, narrata da David Attenborough, aveva stabilito nuovi standard per i documentari naturalistici, combinando riprese mozzafiato con una forte consapevolezza ambientale. The Dinosaurs sembra voler applicare quella stessa filosofia produttiva a un'epoca in cui nessuna telecamera poteva essere presente, affidandosi interamente alla tecnologia CGI e alla consulenza paleontologica per ricostruire mondi perduti con la massima accuratezza possibile.



Per Spielberg, questo progetto rappresenta una sorta di ritorno alle origini, anche se attraverso una porta diversa. Dopo Jurassic Park nel 1993 e Il mondo perduto - Jurassic Park nel 1997, entrambi diretti da lui, il regista è rimasto legato al franchise come produttore esecutivo, ruolo che ha mantenuto anche per Jurassic World: Rebirth, uscito l'anno scorso con la regia di Gareth Edwards. The Dinosaurs gli permette di esplorare la sua passione per questi animali da un'angolazione documentaristica, educativa, forse più matura.



La serie arriva anche in un momento di rinnovato interesse scientifico per i dinosauri. Negli ultimi anni, la paleontologia ha fatto passi da gigante: abbiamo scoperto che molti dinosauri avevano piume, abbiamo compreso meglio i loro comportamenti sociali, e continuiamo a trovare nuove specie che ridefiniscono la nostra comprensione di questi animali. The Dinosaurs avrà l'opportunità di incorporare queste scoperte recenti, offrendo un ritratto più accurato e aggiornato rispetto alle ricostruzioni degli anni Novanta.



