The Gentlemen 2 era partito male su Netflix, ma in appena una settimana è cambiato tutto

Pubblicazione: 19 settembre alle 09:15

Soltanto una settimana fa i numeri di The Gentlemen 2 sembravano raccontare una storia piuttosto preoccupante per Netflix. La seconda stagione della serie di Guy Ritchie aveva debuttato molto al di sotto della prima e sembrava essere diventata l'ennesimo esempio di un grande successo incapace di conservare tutto il proprio pubblico al ritorno. Sono bastati sette giorni per cambiare completamente il quadro. The Gentlemen 2 ha infatti registrato una crescita del 48% nella sua seconda settimana su Netflix, passando dai 6,7 milioni di visualizzazioni raccolti al debutto a 9,9 milioni tra il 7 e il 13 settembre.

Un balzo che ha permesso alla serie condi conquistare il primo posto nella classifica globale delle serie in lingua inglese. Il dato diventa ancora più interessante se confrontato con quanto accaduto pochi giorni prima. La seconda stagione era arrivata sue nei suoi primi giorni aveva raccolto, fermandosi al terzo posto della. Il debutto risultava quindi sensibilmente inferiore a quello della prima stagione, che nel marzo 2024 aveva raggiuntonel corrispondente periodo iniziale.

Una partenza che aveva inevitabilmente fatto parlare di un calo di interesse nei confronti della serie. La seconda settimana suggerisce però una dinamica molto diversa: anziché perdere pubblico dopo la curiosità iniziale, come spesso accade, The Gentlemen lo ha guadagnato. E non è soltanto la seconda stagione ad aver beneficiato di questa nuova spinta. Il ritorno di Eddie Horniman e Susie Glass ha infatti riportato nelle classifiche Netflix anche la prima stagione, pubblicata ormai due anni e mezzo fa.

The Gentlemen, fonte: Netflix

I primi episodi di The Gentlemen hanno raccolto altri 5,5 milioni di visualizzazioni nella settimana dal 7 al 13 settembre, conquistando addirittura il terzo posto tra le serie in lingua inglese. Significa che nello stesso arco di sette giorni le due stagioni di The Gentlemen hanno generato complessivamente 15,4 milioni di visualizzazioni. Da una parte c'è chi sta proseguendo la storia con i nuovi episodi, dall'altra un pubblico che evidentemente ha deciso di iniziare la serie dall'inizio o di recuperare la prima stagione prima di passare alla seconda.

The Gentlemen, fonte: Netflix

Persi tratta quindi di un segnale decisamente incoraggiante dopo un debutto che aveva fatto scattare qualche campanello d'allarme. La seconda stagione portafuori dai confini della tenuta di Halstead e allarga il loro impero criminale fino all'Italia.sono tornati nei ruoli principali, mentre tra le new entry troviamo ancheha inoltre indicato il cinema di Paolo Sorrentino, e in particolare La Grande Bellezza, tra le influenze utilizzate per costruire questa nuova incursione italiana.

Ma il futuro di The Gentlemen, in realtà, era già stato deciso ancora prima di conoscere questi numeri. Netflix ha infatti rinnovato ufficialmente la serie per una terza stagione prima ancora dell'uscita della seconda. Guy Ritchie tornerà ancora una volta alla regia e ha anticipato che il suo obiettivo sarà continuare ad allargare questo mondo e spingersi ancora oltre con la storia. Una fiducia che, dopo la prima settimana, poteva sembrare particolarmente coraggiosa. Sette giorni dopo, però, la situazione appare molto diversa.

The Gentlemen 2, girato in location da sogno (anche in Italia), non ha ancora raggiunto la partenza della prima stagione, quindi sarebbe prematuro parlare di numeri superiori al passato. Ma una crescita del 48% nella seconda settimana, il primo posto mondiale e il contemporaneo ritorno della stagione originale sul podio raccontano qualcosa di altrettanto interessante: il pubblico non sta abbandonando la serie di Guy Ritchie. Al contrario, sembra che una parte abbia semplicemente avuto bisogno di qualche giorno in più per tornare nel suo mondo criminale.