The Gentlemen 3: quando esce, cast, Meghan Markle e tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Pubblicazione: 05 settembre alle 15:39

The Gentlemen non ha alcuna intenzione di fermarsi. Mentre la seconda stagione della serie di Guy Ritchie è appena arrivata su Netflix, il futuro di Eddie Horniman e Susie Glass è già assicurato: la piattaforma ha infatti confermato ufficialmente The Gentlemen 3 ancora prima del debutto dei nuovi episodi. La notizia è arrivata il 23 agosto direttamente da Netflix, che ha inserito The Gentlemen tra le sue produzioni britanniche rinnovate.

Guy Ritchie tornerà ancora una voltae ha lasciato intendere di voler rendere il mondo della serie ancora più grande e ambizioso. “L'ambizione di The Gentlemen è cresciuta, il mondo si è espanso e le conseguenze hanno un peso. Una terza stagione sembrava inevitabile e non vedo l'ora di spingerne ancora più in là i confini”,. Netflix non ha però ancora annunciatoné, soprattutto,

La seconda stagione ha richiesto più di due anni per arrivare dopo il debutto della serie nel marzo 2024, ma questo non significa necessariamente che bisognerà attendere altrettanto per il prossimo capitolo, soprattutto considerando quanto anticipatamente è arrivato il rinnovo. Anche sul cast le certezze sono ancora poche. Theo James e Kaya Scodelario rimangono naturalmente i volti attorno ai quali ruota la serie nei panni di Eddie e Susie, ma Netflix non ha ancora presentato ufficialmente gli interpreti della terza stagione.

The Gentleman, fonte: Netflix

Ed è proprio qui che entra in scena un nome che nelle ultime settimane ha attirato parecchia attenzione: Meghan Markle. Difatti secondo le indiscrezioni circolate prima dell'uscita della seconda stagione, la Duchessa di Sussex sarebbe stata presa in considerazione per un ruolo in The Gentlemen 3. Reuters ha riferito che le voci su possibili colloqui con la produzione hanno fatto parecchio discutere anche durante la première londinese della seconda stagione.

Un eventuale ingresso in The Gentlemen segnerebbe un ritorno particolarmente importante per. Prima del matrimonio con, il suo ruolo più famoso era stato quello di, serie che aveva lasciato nel 2018. Negli ultimi anni è rimasta legata al mondo dell'intrattenimento attraverso diversi progetti, compresi quelli realizzati per Netflix, ma un ruolo nella serie di Guy Ritchie rappresenterebbe qualcosa di molto diverso.

Per il momento, però, è meglio non considerare il suo ingresso nel cast come qualcosa di già deciso. Theo James ha affrontato direttamente la questione durante un'intervista con Town & Country, scegliendo inizialmente di scherzarci sopra. Alla domanda sull'arrivo di una celebre ex componente della famiglia reale, l'attore ha risposto ironicamente che sarebbe stata “Fergie”, ovvero Sarah Ferguson, e che avrebbe interpretato il suo interesse amoroso.

The Gentleman, fonte: Netflix

Subito dopo ha però ridimensionato seriamente le indiscrezioni, spiegando che attorno alla vicenda ci sarebbe stata soprattutto “molta aria fritta” e sottolineando come l'attenzione del cast e della produzione fosse ancora concentrata sulla seconda stagione. Tuttavia la porta potrebbe non essere completamente chiusa. Variety ha successivamente riportato che un possibile coinvolgimento di Meghan Markle potrebbe ancora concretizzarsi, mentre durante la première londinese le reazioni del cast sono state piuttosto differenti.

ha osservato che una personalità tanto conosciuta potrebbe rappresentare sia un grande vantaggio che un elemento problematico, mentreha scherzato definendo l'intera vicenda. Insomma, al momento non esiste alcun annuncio che leghi ufficialmente. Ciò che invece non è più oggetto di indiscrezioni è il futuro della serie: Netflix ha già dato il via liberae Guy Ritchie è pronto a tornare.

Resta da capire in quale direzione si muoverà la storia. La seconda stagione ha allargato considerevolmente gli orizzonti della serie portando Eddie e Susie fuori dai confini britannici e introducendo nuovi affari e nuovi avversari in Italia. Lo stesso Ritchie ha parlato di un mondo che continua a espandersi, lasciando aperta la possibilità che il terzo capitolo possa spingersi ancora più lontano. Per scoprire se tra i nuovi volti ci sarà davvero anche quello di Meghan Markle, invece, servirà ancora un po' di pazienza. Per ora il suo nome resta legato a The Gentlemen soltanto dalle indiscrezioni, e nemmeno Theo James sembra disposto a sbilanciarsi.