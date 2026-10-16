The Housemaid’s Secret, Michele Morrone torna accanto a Sydney Sweeney: il nuovo caso nasconde qualcosa di oscuro

Pubblicazione: 16 ottobre alle 12:49

Sydney Sweeney è pronta a tornare nei panni di Millie Calloway in The Housemaid’s Secret, il sequel di Una di famiglia – The Housemaid. Le prime immagini dal set mostrano l’attrice nuovamente al lavoro insieme a Michele Morrone e alle nuove star del cast, tra cui Kirsten Dunst. Diretto ancora una volta da Paul Feig, il thriller porterà sullo schermo un’altra storia tratta dai bestseller di Freida McFadden. Dopo il successo commerciale del primo capitolo, le aspettative sono alte e la protagonista dovrà confrontarsi con un nuovo ambiente domestico, dove nulla sembra essere davvero come appare. L’uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 17 dicembre 2027.

Il ritorno sul set è stato accompagnato da un filmato promozionale in cui Sweeney esprime la propria attesa per il progetto e accoglie Kirsten Dunst con un abbraccio. Altre sequenze mostrano alcuni membri del cast mentre ballano in costume, offrendo un primo assaggio dei personaggi che animeranno il nuovo capitolo. Accanto alle due attrici ci saranno Paul Anthony Kelly, Brittany Snow e Stephen Kalyn, mentre. Dunst interpreterà Wendy Garrick, Kelly vestirà i panni di Douglas Garrick, Snow sarà Marybeth e Kalyn interpreterà Brock.

La nuova storia porterà Millie a lavorare per la famiglia Garrick, accettando un impiego come domestica che si rivelerà molto più complicato del previsto. La donna per cui lavora rimane fuori dalla sua vista e questa insolita regola alimenta i sospetti della protagonista. Al centro del mistero ci sarà una porta che nasconde qualcosa di inquietante, destinato a mettere in discussione ciò che Millie crede di sapere. Secondo le anticipazioni sulla trama, la giovane sospetterà che Wendy sia vittima del marito Douglas e cercherà di intervenire. Tuttavia, le dinamiche familiari potrebbero essere più ambigue del previsto, proprio come nel primo film, il confine tra vittime e responsabili potrebbe rivelarsi meno evidente di quanto sembri.

A spingere Lionsgate verso il sequel è stato soprattutto il risultato ottenuto dal primo The Housemaid, uscito nel 2025 e capace di incassare centinaia di milioni di dollari a livello mondiale. Un risultato significativo ha rafforzato l’interesse dello studio per i romanzi di Freida McFadden, già opzionati per possibili adattamenti cinematografici. Il nuovo film dovrà ora conquistare nuovamente il pubblico, evitando di riproporre semplicemente la formula del predecessore e puntando su nuovi sospetti, rapporti di potere e rivelazioni inattese.