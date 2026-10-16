Speciale Wildwood: I Segreti del Bosco Proibito
SEGUICI
Privacy Policy Cookie Policy Disclaimer
FILM

The Housemaid’s Secret, Michele Morrone torna accanto a Sydney Sweeney: il nuovo caso nasconde qualcosa di oscuro

Sydney Sweeney torna nel sequel The Housemaid’s Secret con Kirsten Dunst e Michele Morrone. Un nuovo incarico per Millie nasconde segreti inquietanti.

di Federica Verdoliva
Seguici su
Fonti preferite
Condividi
Film

Sydney Sweeney è pronta a tornare nei panni di Millie Calloway in The Housemaid’s Secret, il sequel di Una di famiglia – The Housemaid. Le prime immagini dal set mostrano l’attrice nuovamente al lavoro insieme a Michele Morrone e alle nuove star del cast, tra cui Kirsten Dunst. Diretto ancora una volta da Paul Feig, il thriller porterà sullo schermo un’altra storia tratta dai bestseller di Freida McFadden. Dopo il successo commerciale del primo capitolo, le aspettative sono alte e la protagonista dovrà confrontarsi con un nuovo ambiente domestico, dove nulla sembra essere davvero come appare. L’uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 17 dicembre 2027.

Il ritorno sul set è stato accompagnato da un filmato promozionale in cui Sweeney esprime la propria attesa per il progetto e accoglie Kirsten Dunst con un abbraccio. Altre sequenze mostrano alcuni membri del cast mentre ballano in costume, offrendo un primo assaggio dei personaggi che animeranno il nuovo capitolo. Accanto alle due attrici ci saranno Paul Anthony Kelly, Brittany Snow e Stephen Kalyn, mentre Michele Morrone riprenderà il ruolo di Enzo, già apparso nel film precedente. Dunst interpreterà Wendy Garrick, Kelly vestirà i panni di Douglas Garrick, Snow sarà Marybeth e Kalyn interpreterà Brock. Per quanto riguarda Amanda Seyfried, protagonista del primo film, un suo eventuale ritorno non è stato confermato ufficialmente.

La nuova storia porterà Millie a lavorare per la famiglia Garrick, accettando un impiego come domestica che si rivelerà molto più complicato del previsto. La donna per cui lavora rimane fuori dalla sua vista e questa insolita regola alimenta i sospetti della protagonista. Al centro del mistero ci sarà una porta che nasconde qualcosa di inquietante, destinato a mettere in discussione ciò che Millie crede di sapere. Secondo le anticipazioni sulla trama, la giovane sospetterà che Wendy sia vittima del marito Douglas e cercherà di intervenire. Tuttavia, le dinamiche familiari potrebbero essere più ambigue del previsto, proprio come nel primo film, il confine tra vittime e responsabili potrebbe rivelarsi meno evidente di quanto sembri.

A spingere Lionsgate verso il sequel è stato soprattutto il risultato ottenuto dal primo The Housemaid, uscito nel 2025 e capace di incassare centinaia di milioni di dollari a livello mondiale. Un risultato significativo ha rafforzato l’interesse dello studio per i romanzi di Freida McFadden, già opzionati per possibili adattamenti cinematografici. Il nuovo film dovrà ora conquistare nuovamente il pubblico, evitando di riproporre semplicemente la formula del predecessore e puntando su nuovi sospetti, rapporti di potere e rivelazioni inattese.

Dietro la macchina da presa tornerà Paul Feig, mentre Rebecca Sonnenshine si occuperà ancora della sceneggiatura. Sydney Sweeney sarà nuovamente coinvolta anche come produttrice attraverso la sua società Honey Trap, affiancata da Laura Fischer, Todd Lieberman e Carly Elter, Alex Young sarà produttore esecutivo e Kaylee McGregor co-produttrice. La continuità del gruppo creativo potrebbe aiutare a mantenere le atmosfere del primo capitolo, lasciando però spazio a una vicenda autonoma e a nuovi personaggi. The Housemaid’s Secret arriverà nelle sale statunitensi il 17 dicembre 2027, quasi due anni dopo il film originale. Per conoscere la data di distribuzione italiana e capire quanto il sequel resterà fedele al romanzo, bisognerà attendere ulteriori comunicazioni ufficiali.

Continua a leggere su BadTaste