The Legend of Zelda live action, l'attore di Link confessa: "Non l'ho mai giocato, ma l'ho visto su YouTube"

Pubblicazione: 29 luglio alle 07:45

Benjamin Evan Ainsworth sarà il volto di Link nel prossimo film live action di The Legend of Zelda, una delle produzioni più attese tra gli adattamenti videoludici in arrivo. Il giovane attore britannico, già noto al pubblico delle serie tv per il suo ruolo in House of the Dragon, ha rilasciato dichiarazioni che hanno sorpreso e diviso i fan della saga Nintendo.



Durante un'intervista con GamesRadar, Ainsworth ha parlato apertamente del suo rapporto con il franchise, rivelando un dettaglio che ha fatto discutere. Quando The Legend of Zelda: Breath of the Wild venne lanciato nel 2017, lui era troppo giovane per giocarci. Nato nel 2008, all'epoca del lancio aveva appena nove anni e non possedeva una Nintendo Switch.

"Ricordo vividamente quando uscì Breath of the Wild, e questo potrebbe rivelare la mia età. Ero piuttosto giovane all'epoca e non avevo una Switch. Così guardavo i gamer giocarci, essenzialmente seguivo i playthrough su YouTube". - Benjamin Evan Ainsworth

Prima immagine del film The Legend of Zelda, fonte: Nintendo

L'ammissione. Come può interpretare uno dei personaggi più iconici della storia videoludica chi non ha vissuto direttamente l'esperienza di esplorare Hyrule, scalare le montagne di Akkala o affrontare i Guardiani nei campi devastati. La questione va oltre il semplice aneddoto biografico e tocca un tema più profondo:

Ainsworth non ha menzionato nemmeno Tears of the Kingdom, il capitolo più recente uscito nel 2023, lasciando intendere che il suo contatto con la serie sia rimasto limitato a video e materiali visionati passivamente. Ciò che però l'attore ha sottolineato è la profondità del lavoro di documentazione fatto dopo aver ottenuto la parte.

"Una volta avuta la fortuna di interpretare questo ruolo, un personaggio così iconico, sono tornato indietro e ho realizzato i quarant'anni di eredità e storia. I toni diversi, le storie diverse, le interpretazioni vocali variate di questo personaggio nel corso degli anni. Sono diventato un grande fan". - Benjamin Evan Ainsworth