The Legend of Zelda live action, l'attore di Link confessa: "Non l'ho mai giocato, ma l'ho visto su YouTube"
Benjamin Evan Ainsworth, attore di Link nel film Zelda, ammette di non aver mai giocato a Breath of the Wild ma di averlo visto solo su YouTube. Uscita 2027.
Benjamin Evan Ainsworth sarà il volto di Link nel prossimo film live action di The Legend of Zelda, una delle produzioni più attese tra gli adattamenti videoludici in arrivo. Il giovane attore britannico, già noto al pubblico delle serie tv per il suo ruolo in House of the Dragon, ha rilasciato dichiarazioni che hanno sorpreso e diviso i fan della saga Nintendo.
Durante un'intervista con GamesRadar, Ainsworth ha parlato apertamente del suo rapporto con il franchise, rivelando un dettaglio che ha fatto discutere. Quando The Legend of Zelda: Breath of the Wild venne lanciato nel 2017, lui era troppo giovane per giocarci. Nato nel 2008, all'epoca del lancio aveva appena nove anni e non possedeva una Nintendo Switch.
L'ammissione ha sollevato interrogativi tra gli appassionati della serie. Come può interpretare uno dei personaggi più iconici della storia videoludica chi non ha vissuto direttamente l'esperienza di esplorare Hyrule, scalare le montagne di Akkala o affrontare i Guardiani nei campi devastati. La questione va oltre il semplice aneddoto biografico e tocca un tema più profondo: quanto conta l'esperienza diretta del materiale originale per chi deve portarlo sullo schermo?
"Ricordo vividamente quando uscì Breath of the Wild, e questo potrebbe rivelare la mia età. Ero piuttosto giovane all'epoca e non avevo una Switch. Così guardavo i gamer giocarci, essenzialmente seguivo i playthrough su YouTube". - Benjamin Evan Ainsworth
Ainsworth non ha menzionato nemmeno Tears of the Kingdom, il capitolo più recente uscito nel 2023, lasciando intendere che il suo contatto con la serie sia rimasto limitato a video e materiali visionati passivamente. Ciò che però l'attore ha sottolineato è la profondità del lavoro di documentazione fatto dopo aver ottenuto la parte.
Il film di The Legend of Zelda rappresenta una delle scommesse più ambiziose nel panorama degli adattamenti videoludici. Diretto da Wes Ball, già dietro la macchina da presa della trilogia di Maze Runner, il progetto vede la collaborazione diretta di Nintendo con Sony Pictures. Al fianco di Ainsworth nei panni di Link ci sarà Bo Bragason, giovane attrice vista in Renegade Nell, che interpreterà la principessa Zelda.
"Una volta avuta la fortuna di interpretare questo ruolo, un personaggio così iconico, sono tornato indietro e ho realizzato i quarant'anni di eredità e storia. I toni diversi, le storie diverse, le interpretazioni vocali variate di questo personaggio nel corso degli anni. Sono diventato un grande fan". - Benjamin Evan Ainsworth
La produzione del film procede secondo i piani con un'uscita fissata per il 7 maggio 2027. Nintendo mantiene un controllo stretto sul progetto, volendo garantire che la trasposizione rispetti lo spirito della serie che ha accompagnato generazioni di giocatori dal 1986 a oggi.