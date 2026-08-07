The Legend of Zelda, c'è anche Sam Neill nel cast: uno degli ultimi ruoli della star di Jurassic Park

Pubblicazione: 07 agosto alle 08:00

Il cinema perde un pezzo della sua storia, ma Sam Neill ci lascia un ultimo regalo. L'attore neozelandese, scomparso il 13 luglio scorso, aveva completato le riprese di The Legend of Zelda prima della sua morte. Il film, attesissima trasposizione live-action del leggendario videogioco Nintendo, rappresenta una delle ultime performance sul grande schermo del volto indimenticabile di Jurassic Park. La produzione si era conclusa ad aprile, quando ancora nessuno immaginava che quella sarebbe stata una delle ultime volte in cui avremmo visto Neill davanti a una macchina da presa.

Non è ancora chiaro, il regista della saga de Il Pianeta delle Scimmie.mantengono il massimo riserbo sul progetto, un'operazione che unisce due colossi dell'intrattenimento in una scommessa da centinaia di milioni di dollari. Il casting è stato tenuto segreto con una cura maniacale: dopo l'annuncio dei due protagonisti lo scorso luglio,nei panni di Link ein quelli della Principessa Zelda, non era trapelato praticamente nulla. Fino ad oggi.

Insieme a Neill, il film accoglie altre due attrici di peso nel panorama televisivo internazionale. Dichen Lachman, volto ormai iconico di Severance su Apple TV+, interpreterà Impa, la guardiana del corpo e consigliera della Principessa Zelda. Un ruolo che i fan del videogioco conoscono bene: Impa è una figura centrale nella mitologia di Hyrule, guerriera della tribù Sheikah e protettrice della famiglia reale. La scelta di Lachman, attrice di origini nepalesi e australiane nota per la sua intensità drammatica, suggerisce un approccio serio e stratificato al personaggio.

EXCLUSIVE: Earlier today, news broke that Australia’s Uli Latukefu had landed the villain role of Ganondorf in The Legend of Zelda, Nintendo and Sony‘s live-action feature film based on the popular video game. And now, sources tell us that the late Sam Neill also will appear in… pic.twitter.com/MnhOKV6Qtt — Deadline (@DEADLINE) August 6, 2026

Yvonne Strahovski, plurinominata agli Emmy per la sua interpretazione di Serena Joy Waterford in The Handmaid's Tale, si unisce al cast in un ruolo ancora non del tutto definito dalle fonti, ma che pare sia quello di una regina. Strahovski porta con sé un'aura di autorevolezza fredda e carisma magnetico, caratteristiche che l'hanno resa una delle attrici più richieste del panorama seriale americano. La sua presenza nel film potrebbe indicare l'esistenza di livelli narrativi complessi, forse legati alla storia di Hyrule o a regni alleati.

A completare il quadro c'è l'annuncio, arrivato nelle stesse ore, dinel ruolo del villain principale:. L'attore australiano, già volto di, interpreterà il signore della guerra trasformatosi in re demone,e Zelda. È lui l'ombra che incombe sul regno magico di Hyrule, il male assoluto che da decenni terrorizza e affascina milioni di giocatori in tutto il mondo. La scelta di un attore di origini tongane per un personaggio così centrale rappresenta una direzione coraggiosa e inclusiva.

The Legend of Zelda, creato da Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, ha debuttato nel 1986 su Nintendo Entertainment System. Da allora, il franchise ha venduto oltre 150 milioni di copie, diventando uno dei pilastri della cultura videoludica mondiale. La storia ruota attorno alle avventure dell'elfo guerriero Link e della Principessa Zelda, impegnati a salvare il regno di Hyrule dalle mire di Ganon. Ogni capitolo della saga reinventa la formula, pur mantenendo intatta la magia di un mondo fantasy ricco di enigmi, combattimenti e una colonna sonora che ha segnato generazioni.

EXCLUSIVE: Earlier today, news broke that Australia’s Uli Latukefu had landed the villain role of Ganondorf in The Legend of Zelda, Sony and Nintendo‘s live-action feature film based on the popular video game. And now, sources tell us that the late Sam Neill will also appear in… pic.twitter.com/a9sXOml0Ft — Deadline (@DEADLINE) August 6, 2026

Portare tutto questo sul grande schermo è una sfida titanica. Sony ha annunciato la partnership con Nintendo nell'autunno del 2023, affidando la regia a Wes Ball e la produzione a Miyamoto stesso, affiancato da Avi Arad, produttore storico dell'universo Marvel al cinema. La sceneggiatura più recente è firmata da T.S. Nowlin, sceneggiatore della serie Maze Runner. L'uscita nelle sale è fissata per il 7 maggio 2027, una data che i fan hanno già cerchiato in rosso sul calendario.

Sam Neill lascia un vuoto difficile da colmare. Leggenda dello schermo neozelandese, aveva costruito una carriera straordinaria tra cinema e televisione, spaziando da Jurassic Park a Peaky Blinders, da The Hunt for Red October a serie recenti come Apples Never Fall e The Twelve. Oltre a The Legend of Zelda, Neill lascia ancora due film in uscita: The Last Resort, commedia romantica con Daisy Ridley e Alden Ehrenreich, e Godzilla x Kong: Supernova, per Warner e Legendary. Ma sarà proprio Zelda, probabilmente, a rappresentare il suo ultimo saluto al pubblico che lo ha amato per decenni.

I dettagli sulla trama del film rimangono top secret, ma le scelte di casting iniziano a disegnare i contorni di un'opera ambiziosa, capace di onorare l'eredità del videogioco e di portare una nuova generazione di spettatori nel regno di Hyrule. Sam Neill ci ha lasciato, ma il suo ultimo viaggio sul grande schermo sarà in una terra magica, popolata di eroi ed elfi, principesse e demoni. Non c'è forse modo migliore per salutare un uomo che ha fatto sognare milioni di persone.