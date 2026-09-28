The Other Bennet Sister, novità sul futuro della serie arrivata su Sky: cosa sappiamo

Pubblicazione: 28 settembre alle 18:16

Sabato 26 settembre The Other Bennet Sister – Orgoglio e riscatto è arrivata in Italia su Sky, con la sua rilettura dell'universo di Jane Austen. La serie sposta l'attenzione da Elizabeth Bennet a Mary, la sorella che nel romanzo originale occupa una posizione decisamente più marginale. Tratta dal libro di Janice Hadlow, la storia segue Mary nella ricerca di una propria identità all'interno della società della Reggenza. Dopo il debutto italiano, arrivano anche nuove informazioni sul futuro della produzione.

La particolarità di The Other Bennet Sister è proprio la scelta di raccontare il mondo delle sorelle Bennet attraverso Mary. Lontana dal ruolo centrale avuto da Elizabeth nella storia di Austen,. Il racconto attraversa quindi famiglia, relazioni, aspettative sociali e desiderio di indipendenza, mantenendo il legame con l'epoca Regency ma sviluppando una storia autonoma.

Sul futuro della serie arrivano intanto conferme importanti. Bad Wolf ha terminato in Galles le riprese di uno speciale in tre parti, realizzato come continuazione della prima stagione. Il progetto riporterà davanti alla macchina da presa Ella Bruccoleri nei panni di Mary e Dónal Finn in quelli di Tom Hayward, oltre a Ruth Jones, Tanya Reynolds, Laurie Davidson e altri membri del cast già conosciuti. Tra le nuove presenze ci sarà invece Nerys Amber Stocks, scelta per interpretare Lucy, la domestica di Mary. Le prime immagini mostrano già alcuni dei protagonisti insieme, ma senza svelare gli sviluppi della storia.

Anche dietro le quinte sono tornate diverse figure della prima stagione. Sarah Quintrell, che aveva firmato nove dei dieci episodi originali, ha scritto tutte e tre le nuove parti partendo da nuove trame sviluppate con Janice Hadlow, autrice del romanzo. Asim Abbasi torna invece alla regia dopo aver diretto cinque episodi della serie originale. La produzione è nuovamente affidata a Bad Wolf, mentre BBC e BritBox partecipano al progetto attraverso i rispettivi canali e piattaforme. Per la distribuzione internazionale è confermata Sony Pictures Television.

Il ritorno di The Other Bennet Sister arriva dopo un risultato significativo per la prima stagione. La serie ha raggiunto 7,3 milioni di spettatori nel Regno Unito nei primi 28 giorni e ha ottenuto una forte risposta anche in Nord America, secondo i dati diffusi da BritBox, negli Stati Uniti e in Canada ha contribuito a portare nuovi abbonati alla piattaforma. Anche sui social il franchise ha registrato numeri importanti, con 250 milioni di visualizzazioni complessive sugli account BBC di TikTok, YouTube, Instagram e Facebook.

Per chi sta iniziando a seguire la serie su Sky, quindi, il percorso di Mary non si ferma con i dieci episodi della prima stagione. Le nuove riprese sono già terminate e il progetto è destinato a riportare il pubblico nel mondo creato da Janice Hadlow, mantenendo al centro la protagonista e il suo percorso personale. Per ora le informazioni ufficiali permettono di conoscere il ritorno del cast e della squadra creativa, ma lasciano volutamente da parte i dettagli della trama.