The Other Bennet Sister, novità sul futuro della serie arrivata su Sky: cosa sappiamo
The Other Bennet Sister torna con novità sul futuro della serie: Bad Wolf completa le riprese dello speciale in tre parti.
Sabato 26 settembre The Other Bennet Sister – Orgoglio e riscatto è arrivata in Italia su Sky, con la sua rilettura dell'universo di Jane Austen. La serie sposta l'attenzione da Elizabeth Bennet a Mary, la sorella che nel romanzo originale occupa una posizione decisamente più marginale. Tratta dal libro di Janice Hadlow, la storia segue Mary nella ricerca di una propria identità all'interno della società della Reggenza. Dopo il debutto italiano, arrivano anche nuove informazioni sul futuro della produzione.
Sul futuro della serie arrivano intanto conferme importanti. Bad Wolf ha terminato in Galles le riprese di uno speciale in tre parti, realizzato come continuazione della prima stagione. Il progetto riporterà davanti alla macchina da presa Ella Bruccoleri nei panni di Mary e Dónal Finn in quelli di Tom Hayward, oltre a Ruth Jones, Tanya Reynolds, Laurie Davidson e altri membri del cast già conosciuti. Tra le nuove presenze ci sarà invece Nerys Amber Stocks, scelta per interpretare Lucy, la domestica di Mary. Le prime immagini mostrano già alcuni dei protagonisti insieme, ma senza svelare gli sviluppi della storia.
Anche dietro le quinte sono tornate diverse figure della prima stagione. Sarah Quintrell, che aveva firmato nove dei dieci episodi originali, ha scritto tutte e tre le nuove parti partendo da nuove trame sviluppate con Janice Hadlow, autrice del romanzo. Asim Abbasi torna invece alla regia dopo aver diretto cinque episodi della serie originale. La produzione è nuovamente affidata a Bad Wolf, mentre BBC e BritBox partecipano al progetto attraverso i rispettivi canali e piattaforme. Per la distribuzione internazionale è confermata Sony Pictures Television.
Per chi sta iniziando a seguire la serie su Sky, quindi, il percorso di Mary non si ferma con i dieci episodi della prima stagione. Le nuove riprese sono già terminate e il progetto è destinato a riportare il pubblico nel mondo creato da Janice Hadlow, mantenendo al centro la protagonista e il suo percorso personale. Per ora le informazioni ufficiali permettono di conoscere il ritorno del cast e della squadra creativa, ma lasciano volutamente da parte i dettagli della trama.