The Predator: ecco l'ordine cronologico con cui vedere i film della saga

Pubblicazione: 13 settembre alle 08:00

Quando Arnold Schwarzenegger si aggira nella giungla centroamericana con i muscoli oleati e il fucile al plasma in spalla, siamo convinti di trovarci all'inizio. È il 1987, Predator diventa un classico istantaneo del cinema d'azione, un film che definisce un'intera generazione di blockbuster.





come una ragnatela, intrecciando sequel, prequel e crossover che hanno reso la timeline più complessa di quanto si possa immaginare.con Alien che dividono i fan, eche spazia dalla Norvegia vichinga al Giappone feudale. Una galassia narrativa che, per essere compresa appieno, richiede una mappa precisa.non è Dutch Schaefer che si dipinge il volto di fango per sfuggire alla visione termica del nemico. È Naru, una giovane guerriera Comanche che nel 2022 ha riportato il franchise ai fasti perduti con, diretto da Dan Trachtenberg. Questo, racconta il primo incontro documentato tra l'umanità e gli Yautja. Un incontro violento, primordiale, in cui la tecnologia del predatore si scontra con l'astuzia e il coraggio di una cacciatrice che deve proteggere la sua tribù.

Nel 2025 è arrivato anche Predator: Killer dei killer, un'antologia animata sempre firmata da Trachtenberg che esplora altre cacce disperse nel tempo. Tre episodi, tre epoche: guerrieri vichinghi in una missione di vendetta, un ninja del Giappone feudale che sfida il fratello samurai, un pilota della Seconda Guerra Mondiale che scopre una minaccia aliena nei cieli europei. Un mosaico che conferma una verità inquietante: gli Yautja ci osservano, ci studiano e ci cacciano da sempre.





Dopo questi capitoli ambientati nel passato remoto,Dutch e la sua squadra di mercenari vengono ingaggiati per una missione nella giungla centroamericana, ma si ritrovano braccati da un essere che non dovrebbe esistere. John McTiernan costruisce un thriller claustrofobico mascherato da action movie, dove la vera tensione nasce dall'impossibilità di vedere il nemico.che trasforma i cacciatori umani in prede terrorizzate.. Stephen Hopkins sposta l'azione dalla giungla alla Los Angeles del 1997, una metropoli devastata dalla violenza delle gang e dal caldo torrido. Danny Glover interpreta il tenente Mike Harrigan, un poliziotto che scopre l'esistenza del Predator mentre questo fa piazza pulita dei criminali. Il sequel amplia la mitologia: vediamo per la prima volta la nave spaziale, capiamo che gli Yautja seguono un codice d'onore, scopriamo che cacciano nelle zone di conflitto perché lì trovano prede degne.

A questo punto la saga prende una svolta controversa. Nel 2004 esce Alien vs. Predator, diretto da Paul W.S. Anderson, un crossover che molti fan considerano un tradimento dello spirito originale. Una spedizione in Antartide scopre una piramide antica dove Xenomorfi e Yautja si affrontano in un rituale di caccia millenario. Nel 2010 arriva Predators, prodotto da Robert Rodriguez e diretto da Nimród Antal. Adrien Brody, in una trasformazione fisica notevole, guida un gruppo di mercenari, assassini e soldati che si risvegliano su un pianeta sconosciuto. È una riserva di caccia aliena, dove gli Yautja portano le prede più letali dell'universo per sfidarle sul loro terreno.



