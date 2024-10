The Rock sigla un accordo con J.J. Abrams per un film misterioso: "Dopo tanti anni di lavoro"

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 17 ottobre alle 08:37

Ai suoi quasi 400 milioni di seguaci su Instagram, ieri sera, Dwayne 'The Rock' Johnson ha dato una notizia sorprendente.

L'attore ha infatti stretto un accordo con J.J. Abrams per un progetto per il momento misterioso, dando il via a numerose speculazioni.

Dopo tanti anni di lavoro, finalmente abbiamo mangiato, abbiamo riso, abbiamo forse alzato un po' troppo il gomito (ma forse sono stato solo io), abbiamo parlato di vita, amore, roba da maschi e abbiamo speso un po' di tempo a parlare della nostra passione per il cinema e la narrazione. Poi abbiamo sollevato i calici brindando a... già, questa roba sarà stupenda. dalla mente di Zak Penn.

Una delle ipotesi è che l'attore sia stato scelto per interpretare Gordon Freeman nell'adattamento cinematografico di Half-Life che Abrams sta sviluppando con la Bad Robots da più di dieci anni.

Altri pensano invece a un film di supereroi visto il curriculum di Zak Penn, che ha firmato la sceneggiatura di film come X-Men 2, Elektra, X-men: Conflitto finale e The Avengers.