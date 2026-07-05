The Social Network, Jesse Eisenberg prende le distanze da Zuckerberg: “Non voglio più essere associato a lui”

Pubblicazione: 05 luglio alle 10:00

Quando Jesse Eisenberg accettò il ruolo di Mark Zuckerberg in The Social Network, il fondatore di Facebook era ancora una figura relativamente sconosciuta al grande pubblico. Dodici anni dopo, l'attore americano ha preso le distanze in modo netto dal personaggio che contribuì a renderlo una star internazionale, dichiarando pubblicamente di non voler più essere associato al CEO di Meta Platforms.

"All'epoca non era molto conosciuto, quindi il film sembrava una cosa strana da fare perché nessuno sapeva davvero chi fosse. Non era spesso sotto i riflettori pubblici, quindi per me era semplicemente un personaggio interessante da interpretare." - Jesse Eisenberg

Le parole sono arrivate durante un, doveha ricevuto il. Di fronte a una platea di appassionati e giornalisti nella storica località termale ceca, l'attore ha risposto con franchezza a una domanda sul suo ruolo più iconico nel film di David Fincher del 2010:

"L'ho pensato come un personaggio interessante, e poi lui è diventato famoso, e ora non voglio più fare quel film perché stanno facendo un nuovo film. Ma non voglio essere associato a lui, perché non mi piace davvero il confronto. Vedo che la persona che ha creato questo sito web non è una persona a cui importa delle persone. Se questo tizio è il creatore di questo mondo, io non voglio vivere in quel mondo." - Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg in The Social Network, fonte: Columbia Pictures

Ma le cose sono cambiate radicalmente da allora eè diventato una delle figure più potenti e controverse del pianeta, a capo di un impero digitale che comprende, con miliardi di utenti in tutto il mondo. E questa evoluzione non è piaciuta ad Eisenberg.

Parole che risuonano particolarmente significative in un'epoca in cui Meta è al centro di infinite controversie legate alla privacy, alla disinformazione, all'impatto sulla salute mentale dei giovani e al potere smisurato delle piattaforme digitali. Eisenberg si schiera così apertamente tra i critici del modello di business dei social network, nonostante il suo legame cinematografico con la loro genesi.

L'attore ha anche rivelato di non essere presente su nessuna piattaforma social, una scelta coerente con le sue dichiarazioni. "Parlo già così tanto di me stesso che non è salutare", ha ammesso con autoironia:

"Non sono su nessuna di quelle cose. Tutte quelle robe mi spaventano da morire: Facebook, i social media, Twitter, qualsiasi cosa. Già mi sento umiliato a essere in pubblico a parlare di me stesso. È disgustoso, quindi non dirò certo 'Ehi, ho bevuto quest'acqua'. Tutte quelle cose mi terrorizzano." - Jesse Eisenberg

Eisenberg, che recentemente ha ottenuto la cittadinanza polacca e ha dichiarato di voler lavorare maggiormente in Europa perché negli Stati Uniti "i film che amo sono sempre più difficili da realizzare", sta per presentare il suo nuovo film come sceneggiatore e regista. The Debut, con Julianne Moore e Paul Giamatti, uscirà in autunno distribuito da A24, società che ha recentemente annunciato un accordo con Google per l'AI, scatenando non poche discussioni.