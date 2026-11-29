Pubblicazione: 29 novembre alle 21:30

The Soul Eater, thriller francese del 2024 diretto da Alexandre Bustillo e Julien Maury, è ambientato a Roquenoir, una cittadina di montagna avvolta da un'atmosfera inquietante. Da tempo i bambini scompaiono misteriosamente e la situazione precipita dopo un brutale omicidio-suicidio che sconvolge la comunità. A rendere tutto ancora più oscuro è una leggenda locale, quella del divoratore di anime, un'entità che, secondo le voci, spinge le persone a compiere gesti di violenza estrema.

. I due seguono piste apparentemente separate, ma Franck sospetta che gli omicidi e le sparizioni siano collegati.Il veicolo appartiene ai coniugi Vasseur, protagonisti dell'omicidio-suicidio. Nella loro abitazione Elisabeth trova anche Evan, il figlio della coppia, nascosto tra le conseguenze della tragedia.

Le indagini portano alla luce una serie di episodi sempre più inquietanti. Dopo la morte dei Vasseur, anche il falegname Yanik viene trovato brutalmente ucciso. Poco dopo, Henri, un suo cliente, aggredisce la moglie in preda a uno stato di violenza incontrollabile, costringendo Elisabeth a intervenire. La figlia Jeanne scompare temporaneamente, mentre alcuni indizi riconducono ancora una volta alla figura del divoratore di anime. In diverse abitazioni vengono ritrovate statuette con sembianze demoniache e i racconti dei bambini sembrano confermare l'esistenza della creatura.

Un altro elemento fondamentale è l'incidente aereo avvenuto poco prima dell'inizio della storia. Il velivolo precipitato trasportava un carico particolare, destinato a diventare centrale nella ricostruzione degli eventi. La verità sul divoratore di anime è molto diversa da quella suggerita dalla leggenda, non esiste una creatura soprannaturale responsabile degli omicidi, ma un essere umano che sfrutta sostanze chimiche per manipolare le proprie vittime e provocare in loro stati psicotici. Le allucinazioni le portano a vedere un'entità mostruosa e a compiere atti di violenza sotto la sua presunta influenza.

Il misterioso motociclista comparso più volte sulle scene del crimine è la figura che orchestra gli eventi. Le sostanze recuperate dal carico dell'aereo precipitato permettono di alterare la percezione delle vittime, trasformandole in strumenti di un piano criminale. Anche le sparizioni dei bambini si inseriscono in questo disegno,. Evan, sottoposto agli abusi dei genitori, diventa una vittima particolarmente vulnerabile, ma anche un testimone importante, perché ha avuto modo di vedere il vero volto del predatore.

Nel finale Elisabeth e Franck riescono a collegare gli indizi e a ricostruire il meccanismo dietro gli omicidi e le sparizioni. La busta consegnata a Franck da Cortes nella scena iniziale contiene prove decisive sull'identità del responsabile e su una rete di complicità più ampia. La conclusione è amara, la verità viene a galla, ma le conseguenze delle violenze subite dalla comunità sono ormai irreparabili. Roquenoir diventa così il simbolo di un luogo abbandonato al proprio destino, dove l'indifferenza e il degrado hanno permesso al male di mettere radici. Il divoratore di anime non è un demone, ma la rappresentazione degli orrori che gli esseri umani possono infliggere agli altri.