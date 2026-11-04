The Traitors Italia 2, Camihawke si lascia sfuggire un indizio: ha spoilerato il programma?

Pubblicazione: 04 novembre alle 12:57

Le registrazioni della seconda stagione di The Traitors Italia sono avvolte dal massimo riserbo, qualche indizio potrebbe essere sfuggito proprio a una delle concorrenti. Questa volta al centro dell'attenzione c'è Camihawke, che durante un'intervista avrebbe pronunciato una frase apparentemente innocua, ma ricca di possibili significati. La creator ha raccontato alcuni retroscena della sua esperienza, soffermandosi sulle famose tavole rotonde. Il riferimento al plurale potrebbe suggerire che abbia partecipato a più di un confronto, lasciando così intuire qualcosa sul suo percorso nel reality.

Il possibile spoiler sarebbe emerso durante un'intervista sul red carpet di un evento organizzato al Teatro Brancaccio di Roma.. Un dettaglio che ha incuriosito gli spettatori, soprattutto considerando il funzionamento del format, nella prima edizione di The Traitors Italia il concorrente destinato a diventare la prima vittima dei Traditori veniva eliminato prima di poter partecipare alla prima tavola rotonda.

Se Camihawke fosse una Leale e avesse effettivamente preso parte a più confronti, potrebbe non essere stata la prima persona eliminata attraverso l'omicidio notturno. Durante la stessa intervista, Camilla Boniardi ha spiegato di essersi proposta spontaneamente per partecipare alla seconda edizione, raccontando anche il suo principale punto debole: mentire. "Nella vita sono molto leale, e non perché io sia chissà quale bella persona, ma semplicemente perché sono una pessima bugiarda e quindi non ho alternative", ha dichiarato.

La creator ha aggiunto che ogni volta che ha provato a raccontare anche una piccola bugia è stata scoperta immediatamente. Ha ammesso di essersi coinvolta emotivamente molto più del previsto, guardando questi programmi da casa non comprendeva fino in fondo le reazioni dei concorrenti, mentre vivendoli in prima persona avrebbe capito quanto tutto possa diventare intenso. Alle tavole rotonde non basta dire la verità, bisogna riuscire a convincere gli altri della propria sincerità, mentre chi mente deve sostenere la propria versione senza contraddirsi.

Il mistero sulle eliminazioni è alimentato anche dai comportamenti dei concorrenti sui social. I quattordici partecipanti si sono ritrovati al Castello di Lunghezza, a Roma, per le registrazioni della nuova stagione, iniziate giovedì e previste fino a venerdì 19 giugno. Durante questo periodo sarebbero stati vincolati da precise clausole di riservatezza, con il divieto di pubblicare aggiornamenti capaci di rivelare la loro permanenza nel programma.

Lorella Cuccarini e Camihawke, in particolare, avrebbero condiviso contenuti Instagram per far credere di essere impegnate in altre attività, la prima avrebbe mostrato una presunta gita a Firenze, mentre la seconda avrebbe raccontato di aver iniziato a giocare a Until Dawn, seguendo il consiglio dei follower. Anche Giulia Salemi e Valentina Nappi hanno aggiornato i propri profili, ma con contenuti promozionali relativi a podcast e serie televisive, probabilmente programmati o gestiti dai rispettivi staff. Di conseguenza, non sarebbe possibile stabilire chi sia ancora in gara osservando soltanto le pubblicazioni online.

Il cast di The Traitors Italia 2 comprende Camihawke, Lorella Cuccarini, Giulia Salemi, Filippo Magnini e Giorgia Palmas, Francesca Barra, Jolanda Renga, Valentina Nappi, Mario Ermito, Gianluca Torre, Pasquale La Rocca, Daniele Gattano, Biondo e Awed. Anche Pasquale La Rocca aveva attirato l'attenzione per alcune dichiarazioni sulle giornate di registrazione e su una pausa, che avrebbero potuto suggerire una permanenza nel reality più lunga del previsto. Per il momento le parole di Camihawke rappresentano un possibile indizio, ma non permettono di stabilire con certezza quale sia stato il suo percorso. Fino alla messa in onda, ogni aggiornamento potrebbe nascondere un tentativo di depistaggio.