The Voice Senior, chi è Giovanni Scribano: la sua rinascita a 61 anni e la battaglia contro il tumore

Pubblicazione: 14 novembre alle 10:50

Giovanni Scribano è il vincitore della settima edizione di The Voice Senior, la cui finale è andata in onda il 13 novembre 2026 su Rai 1. Il cantante, 61 anni, originario di Monastier di Treviso, ha conquistato il 48,13% delle preferenze nella super finale, superando Sabrina Brodosi, Anna Cuomo e Cristina Orsi. Appartenente alla squadra di Arisa, ha convinto il pubblico con la sua voce e un percorso personale segnato da importanti difficoltà.

La musica accompagna Scribano fin dall'infanzia.. Nel corso della carriera ha suonato in Italia e in Europa, cimentandosi con diversi strumenti, tra cui chitarra, basso e pianoforte, e dedicandosi anche alla composizione.

Durante la presentazione a The Voice Senior, Giovanni ha ricordato con ironia gli anni della giovinezza, quando si definiva un rocchettaro e ascoltava gruppi come Led Zeppelin e Pink Floyd. Un passato fatto di palchi, concerti e musica dal vivo, prima che alcuni problemi di salute lo costringessero ad allontanarsi temporaneamente dalla sua professione.

La malattia ha rappresentato una parentesi particolarmente difficile nella sua vita. Scribano ha affrontato un tumore al seno, un'esperienza che ha segnato profondamente il suo percorso personale e professionale. Dopo il periodo lontano dalle scene, il programma di Antonella Clerici gli ha offerto l'occasione di tornare a esibirsi davanti a un vasto pubblico e di riprendere in mano la propria passione.

Alle audizioni ha scelto Più su di Renato Zero, conquistando l'attenzione dei coach.. Le sue esibizioni gli hanno permesso di arrivare fino alla super finale, dove ha ottenuto la vittoria con quasi la metà dei voti.

Oltre al trofeo, Giovanni Scribano ha conquistato un contratto con Warner Music Italia, che pubblicherà un suo brano. Un riconoscimento importante per un musicista che, dopo una lunga carriera e una difficile battaglia contro la malattia, ha trovato in The Voice Senior una nuova occasione per rimettersi in gioco. La sua vittoria non segna soltanto il successo in un talent show, ma anche l'inizio di un nuovo capitolo della sua storia musicale.